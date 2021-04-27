Выходной, но не для всех. Власти рассказали, как будут работать школы и детсады в Алтайском крае на майских праздниках

Школа Фото: pixabay

В нерабочие дни с 4 по 7 мая школы и детские сады Алтайского края будут, как и большинство россиян, отдыхать. Но есть и исключения. Об этом рассказал министр образования региона Максим Костенко на пресс-конференции 27 апреля.

«Все, подведомственные региону общеобразовательные школы, учреждения дополнительного и среднего профессионального образования, колледжи, техникумы, профессиональные лицеи и центры помощи детям (бывшие детские дома) не работают 4-7 мая», – отметил министр.

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По муниципальным школам решение будет принимать каждый город и район отдельно. Кстати, власти Барнаула уже сообщили, что городские школы и детские сады краевой столицы уходят отдыхать на майские праздники. Впрочем, по словам министра, такое решение поддержали и все остальные муниципалитеты Алтайского края.

Так что отдыхать будут почти все. Говорим почти, потому что в некоторых школах в эти дни возможны дистанционные консультации для выпускников, либо творческие или исследовательские задания.

Кстати, на неделю между майскими праздниками выпадали всероссийские проверочные работы для учащихся 4-8 классов, их перенесут на более поздний срок.

Что же касается детсадов, то дежурных групп, как это было весной прошлого года, теперь не откроют. Но все равно в некоторых садах будут принимать детей, чьи родители остаются на работе. Например, врачи, полицейские, коммунальщики и другие (им нужно предоставить справку с работы). Какие именно учреждения будут работать в таком формате решат к 29 апреля.

Напомним, россиян ждет отдых в 10 дней. 1-3 и 8-10 мая – выходные и праздничные дни в связи с Первомаем и Днем Победы. А из 4-7 мая каникулы сделал президент России Владимир Путин.