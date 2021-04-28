Российские власти, кажется, придумали, что делать с аварийным жильем. Речь идет о новом законе о комплексном развитии территорий. Его еще называют законом о реновации (да-да, тот самый, по которому перестраивают Москву). По нему расселять и сносить нужно не просто отдельные дома, а целые кварталы. И делать это должны не власти, а застройщики.

Этим новым вариантом очень хотят воспользоваться и в Алтайском крае (и, в первую очередь, в Барнауле, где проблема с ветхим наиболее остра). Но не все так легко и просто, как кажется. Новый закон и его перспективы обсудили в региональном парламенте на заседании фракции «Справедливой России» 27 апреля.

Закон о комплексном развитии территории (его приняли на федеральном уровне в конце 2020 года) должен будет помочь решить одну из главных коммунальных бед Барнаула – аварийные дома. А именно – снести старое жилье и взамен построить новое. Однако сперва надо будет принять целый ворох местных законов и подзаконных актов, говорят эксперты и власти.

Всего законодатели определили четыре вида комплексного развития: жилая и нежилая застройка, незастроенные территории и территории правообладателя (в последнем случае именно по его инициативе осуществляется проект).

Территории под жилую застройку буду выбирать по двум параметрам: там должны быть аварийные или предаварийные дома, и 2/3 их жителей должны проголосовать за реновацию. Однако если треть выступит однозначно против (а не воздержится или вовсе проигнорирует голосование), территорию исключат из программы. Причем собрания нужно провести в течение месяца.

Кроме того, проект еще должен пройти общественные слушания (власти обещают, что мнение жителей обязательно услышат).

Заседание фракции СР для обсуждения Федерального закона о комплексном развитии территорий Фото: Антон Дегтярев

Если решение принято, то город через торги выбирает застройщика, который за свой счет сносит аварийные дома и строит вместо них новые. Жителям компенсируют потерянные квартиры либо деньгами, либо другими квартирами.

«Предоставляется равноценное жилье по договору соцнайма, площадь должна быть не меньшей. Собственники вправе за доплату приобрести большие помещения, чем им предоставлены», – пояснил заместитель министра строительства и ЖКХ Алтайского края Игорь Спивак.

Министр строительства и ЖКХ Иван Гилев рассказал, что всю нормативную базу в регионе должны принять в этом году, начнут уже в мае. Пока речь только про Барнаул, отметил он, однако в дальнейшем закон, скорее всего, доберется и до остальных городов края.

Заседание фракции СР для обсуждения Федерального закона о комплексном развитии территорий Фото: Антон Дегтярев

«Вы где деньги возьмете, господа?»

В реализации закона эксперты увидели много «подводных камней». Глава регионального исполкома ОНФ Сергей Войтюк задается вопросами: удастся ли разработать справедливые правила расселения и кто будет заниматься строительством социальной инфраструктуры? Кстати, получать квартиры люди, вроде как, будут в пределах того же района.

Кроме того, представитель ОНФ не уверен, найдутся ли инвесторы на комплексное развитие территорий. Сейчас барнаульские застройщики уходят в более крупные города – Санкт-Петербург, Новосибирск. Там стоимость строительных материалов такая же, а то и дешевле. Однако ценник на квартиры в разы дороже. По мнению эксперта, хороший способ привлечь инвесторов – избавиться от «бумажной волокиты» и «не забюрократить процедуру».

Пока не понятны и критерии, по которым дома можно включать в программу.

Представитель бизнес-сообщества, председатель правления некоммерческого партнерства Алтайского союза предпринимателей Юрий Фриц закон поддерживает. Но считает, что между застройщиками и жильцами будут, как и сейчас, серьезные конфликты.

«Расселением должен заняться не застройщик, а муниципалитет по прозрачным, честным правилам. Для этого не нужно сотни бумаг», – уверен он.

Кроме того, Фриц считает, что реализации закона никак не поможет, а то и вовсе помешает политика власти по отношению к гражданам. А точнее неспособность чиновников доводить до людей все важные изменения – тот же генплан принимали чуть ли не в закрытом режиме, напоминает эксперт.

Заседание фракции СР для обсуждения Федерального закона о комплексном развитии территорий Фото: Антон Дегтярев

О том же говорят и сами жители, а точнее представители инициативных групп, которые также принимали участие в дискуссии. Они сомневаются, что город готов к комплексной застройке. Ведь если строить новые кварталы – надо делать развязки и дороги. А Барнаул и так стоит в пробках утром и вечером, транспорт перегружен.

«Сколько средств нужно, чтобы реализовать эти планы? Вы где деньги возьмете, господа? На федеральном уровне нам таких ресурсов никто не даст», – высказался один из активистов.

В этом контексте на заседании вспомнили и скандальный дом на улице Гущина (который хотят построить почти впритык с двумя другими домами). Ведь по словам депутата-эсера Александра Молотова, при комплексной застройке власти могут столкнуться с подобными ситуациями.

«Не получим ли мы вот такие кварталы-человейники, как на Гущина?» – задал риторический вопрос Молотов.

Застройка частного сектора

Пока закон будет распространяться только на многоэтажки. Частные дома попадут туда только в редких случаях, если они находятся рядом с многоэтажными и там нет коммунальной инфраструктуры.

«Индивидуальное жилое строительство – это сейчас не тема нашего обсуждения. Мы вместе с городом должны будем создать то, что не стыдно показать нашим потомкам. Нам надо комплексно развивать аварийные земли», – прокомментировал министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев.

Впрочем, люди начали переживать уже сейчас. На встрече присутствовали жители скандального микрорайона Западный, которых застройщик заставляет продавать свои дома, чтобы построить многоэтажки. Активисты возмутились, как власти вообще выделили там участок под многоквартирные дома.

«Неужели нет другой возможности? Неужели нельзя было выйти на диалог с жителями?» – эмоционально заявила член инициативной группы Вера Соловенко.

Жительница поселка Западный Фото: Антон Дегтярев

Однако председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула Антон Воробьев пояснил, что все это – ради благоустройства.

«С 2010 году территории индивидуальной застройки включались в территорию многоэтажной застройки. Это территории необустроенны, без инфраструктуры. Решения предпринимались на основе публичных предложений в том числе. Предложений от жителей этих районов на этапе публичных слушаний не поступало. Где ваша роль как представителей местного самоуправления?» – спросил он.

Активисты заявляю, что их уже сейчас, безо всякой реновации выселяют за копейки (в пример приводят историю с Западного, где застройщик якобы заявил пожилой женщине: «либо ты продашь сотку за 600 тысяч, либо пожалеешь»). А что будет, если такое расселение полностью легализуют и поставят на поток.

Депутат АКЗС Евгения Боровикова, которая публично защищает жителей Западного, уверена: государство не должно самоустраняться.

«Надо учитывать мнение жителей, ведь что это их собственность. Получается, наша хата с краю, а вы боритесь друг с другом. Одни продадут землю, а как жить тем, кто не захотел ничего продавать?» – возмутилась Боровикова.

Власти же настаивают: застраивать частный сектор в центре все же придется. Главный аргумент: там нет необходимых социальных объектов, в некоторых местах не могут проехать машины спецслужб. За застройку выступает и министр строительства и ЖКХ Иван Гилев.

«Ближе к центру города должно остаться многоквартирное домостроение, а на окраинах надо развивать качественное индивидуальное домостроительство. Программы развития частного сектора пока нет», – отмечает министр.

Как заявил один из активистов: «Нет ветхого жилья в частном секторе – есть ветхая экономика в Алтайском крае». Сейчас региону предстоит найти средства на все инициативы и попытаться как-то выплыть из растаявшей весной реки жилищных проблем и скандалов.