С 26 апреля при расчете денежной компенсации за задержку зарплаты применяется ключевая ставка в размере 5%

Деньги

Совет директоров ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 50 б.п. до 5,00% годовых. С 22 марта 2021 года она составляла 4,5%.

Темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными. Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях (Информационное сообщение Банка России от 23 апреля 2021 года).

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 11 июня 2021 года.

В рамках трудовых отношений размер ключевой ставки имеет значение при исчислении суммы денежной компенсации за задержку зарплаты и других выплат, причитающихся работнику. Согласно ст. 236 Трудового кодекса размер такой компенсации не может быть ниже 1/150 действующей в это время ключевой ставки Банка России от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки.