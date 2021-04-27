Алтайские единороссы проконтролируют ход благоустройства общественных территорий

Детская площадка Фото: altai-ter.er.ru

Жители Алтайского края начали голосование за благоустройство общественных территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» на следующий год. Голосовать можно с 26 апреля по 30 мая на портале проекта и на официальных сайтах городов. Инициаторы проекта – партия «Единая Россия» и минстрой.

Выбирают объекты именно жители. Но помощь в голосовании окажут и волонтерские центры партии. Так, мобильные бригады дадут возможность проголосовать людям в отдаленных территориях, также они будут работать торговых центрах и других местах скопления людей. Представители ЕР будут контролировать и сами работы.

По словам секретаря генсовета партии Андрея Турчака, ЕР принимает участие во всех этапах программы.

В Алтайском крае, например, благоустройство ждет Барнаул, Бийск, Рубцовск, Славгород, Алейск, Новоалтайск, Камень-на-Оби и Заринск. Жителям предложили на выбор 90 объектов: парки, скверы, аллеи и спортплощадки.

«К примеру, барнаульцы могут проголосовать за набережную у Речного вокзала или выбрать одну из восьми зеленых зон. В Славгороде в списке благоустройство городского парка, Привокзальной площади и другие объекты», – пояснил координатор партийного проекта «Городская среда» в регионе, депутат АКЗС Игорь Панарин.

Кстати, депутат ЕР закреплен за каждой территорией.