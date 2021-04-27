Роспотребнадзор опроверг введение «сухого закона» на майские праздники

Алкоголь Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор объявил сообщения о запрете продажи алкоголя с 30 апреля и до 11 мая ложными. Информацию об этом ведомство опубликовало в своих соцсетях.

Новость о том, что в Роспотребнадзоре якобы решили запретить продажу любого спиртного на весь период продленных праздников изначально появилась у агентства «Панорама». Это издание специализируется на публикации сатирических фейков.

В тексте, распространяемом в соцсетях, сказано, что запрет вводится для борьбы с коронавирусом. Граждане, которые будут замечены на улице даже с «малейшим запахом алкоголя» якобы будут немедленно доставлены в ближайшее отделение полиции. Публикации об этом попали в сообщества в соцсетях и телеграм-каналы и в Алтайском крае.

Напомним, что Барнауле 9 мая действительно будет действовать запрет на продажу алкоголя. Эта мера вводится в крае регулярно, и призвана обеспечить порядок во время проведения массовых мероприятий. Исключением стал лишь 2020 год, когда из-за карантинных мер никакой праздничной программы в столице Алтайского края не было.