Отечественные органические хозяйства по уровню не уступают европейским – алтайский сенатор Сергей Белоусов

Сергей Белоусов Фото: пресс-служба сенатора

У российской органики светлое будущее, аграрии делают уверенные шаги в этом бизнесе. Качественная свежая органическая продукция местных производителей набирает все большую популярность среди населения, а отечественные органические хозяйства по своему уровню ничуть не уступают европейским. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от Алтайского края Сергей Белоусов.

Он принял участие в выездном заседании рабочей группы по мониторингу реализации закона об органической продукции на многопрофильном органическом хозяйстве в селе Шульгино Московской области.

Сенатор встретился с руководителем одной из ферм Михаилом Бахтиаровым и ознакомился с главными направлениями работы предприятия, в основе которого лежат принципы органического производства.

«Органическое сельское хозяйство России находится в самом начале своего пути и только завоевывает доверие потребителей. Во время рабочих поездок в Германию нам с коллегами приходилось бывать на органических хозяйствах самого высокого уровня. Увидеть такие предприятия в России было приятным открытием», – сказал Сергей Белоусов.

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Парламентарий отметил фундаментальный подход руководства компании к ведению органического бизнеса. Они провели большую работу по восстановлению земель, которые многие годы не обрабатывались, расчистили заросшие травой и кустарником поля, засеяли культуры для улучшения почвы, полностью контролируя развитие биосистемы. Всего за полтора года компания смогла пройти большой путь от смелой идеи до органического фермерского хозяйства площадью 4500 га земли, добавил сенатор.

«Производство ведется по всем стандартам органики без использования пестицидов, синтетических удобрений или продукции из генетически модифицированного семенного фонда. Здесь соблюдают все правила органического животноводства. Все животные живут в максимальном комфорте, с доступом к свободному выгулу и органическим кормам собственного производства. И это прекрасный пример для тех, кто только задумывается заниматься органическим сельским хозяйством», – считает Сергей Белоусов.

По его словам, еще два-три года назад в России практически не было специалистов в этой области, аграриям приходилось обращаться за консультациями к европейским экспертам.

«Сейчас в ведущих вузах нашей страны запущены специальные образовательные программы и курсы, а базовые знания можно получить на тематических семинарах, которые проводятся экспертами отраслевых союзов и Роскачества при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ», – отметил парламентарий.