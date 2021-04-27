Не надо стесняться. Кандидаты-иноагенты должны будут рассказывать о своем статусе на выборах

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В избирательном законодательстве появились новые понятия, которые заставят кандидатов – иностранных агентов выйти из тени. Соответствующий закон еще 7 апреля приняла Госдума.

Теперь официально прописано, кто такой «кандидат, являющийся физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента» и «кандидат, аффилированный с выполняющим функции иностранного агента лицом».

Участники выборов, относящиеся к новым категориям, должны указывать свои связи с заграницей при подаче заявлений в комиссии, в подписных листах и агитационных материалах. Эта же информация появится в бюллетене и на информационных стендах на избирательных участках.

Кроме того, такой кандидат должен будет объявлять о своем статусе иноагента и устно, в ходе, например, дебатов. Станет больше и организаций, которые не могут каким бы то ни было образом участвовать в выборах или влиять на них.

С кандидатами, «выполняющими функции» все относительно понятно. Это те самые граждане, попавшие в соответствующий список иноагентов Минюста. Сейчас таких физлиц совсем немного: только пять фамилий.

А вот с «аффилированными» кандидатами все несколько сложнее. Это, в первую очередь, те, кто за два года до выборов был учредителем, руководителем или работником организации-иноагента, и те, кто получал от уже попавших в список Минюста людей или организаций деньги на политическую деятельность или имущество.

Напомним, 19 сентября 2021 года в России будут выбирать депутатов Госдумы. А в Алтайском крае еще и регионального парламента.