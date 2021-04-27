Более 100 тысяч жителей Алтайского края полностью привились от коронавируса

Вакцина от коронавируса Фото: pixabay.com

Уже 102,6 тысяч человек в Алтайском края полностью привились от коронавируса. Такие данные на 27 апреля приводит региональный оперштаб.

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Около трех тысяч человек получили вторую дозу вакцины в течении суток: на 26 апреля полностью привиты были чуть более 99 тысяч жителей. А еще 74,8 тысячи людей на 27 апреля получили только первую дозу вакцины.

Сейчас в Алтайском крае можно привиться двумя вакцинами от коронавирусной инфекции: «ГамКовидВак» («Спутник V») от центра Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от новосибирского «Вектора». Второй препарат появился в регионе 13 апреля в двух учреждениях: барнаульской больнице № 3 и бийской больнице № 4. А уже 15 апреля первой дозой новосибирского препарата привились уже 472 человека.

Тем же, кто сомневается в том, какую именно вакцину выбрать, могут помочь рекомендации депутата Алтайского краевого Заксобрания, врача Александра Лазарева. Он рассказал, какую прививку собирается поставить сам и сравнил достоинства и недостатки различных препаратов. Пожилым людям и аллергикам, по его словам, лучше подойдет «ЭпиВакКорона».

Добавим также, что активно вакцинироваться жителей всей страны призвал и президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 21 апреля 2021 года.