Снова 81 заболевший. Количество заражений коронавирусом в Алтайском крае все еще держится в прежних границах

Коронавирус Фото: pixabay.com

За сутки в Алтайском крае выявили 81 новый случай заражения коронавирусом. Всего в крае с начала пандемии заболели более 49 тысяч человек. Об этом сообщает оперативный штаб региона по данным на 27 апреля.

При этом количество выздоровевших все-таки превысило число заболевших: 104 человека. Также скончались еще семь человек с подтвержденным диагнозом, у шести из которых причиной смерти стали именно коронавирус. С начала пандемии не смогли побороть болезнь уже почти три тысячи человек.

В инфекционных госпиталях сейчас находят 919 пациентов с коронавирусом и 224 пациента с подтвержденной вирусной пневмонией. Тяжело болезнь протекает у 226 человек, из которых 80 подключены к аппаратам ИВЛ. А чуть более 70 человек лечатся в домашних условиях.