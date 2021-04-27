Алтайская прокуратура нашла нарушения трудовых прав педагогов в нескольких районах

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Сотрудники прокуратуры Республики Алтай проверили, соблюдаются ли в регионе трудовые права учителей. И нашли нарушения в нескольких учебных заведениях. Большая часть из которых, впрочем, уже устранена. Об этом сообщает пресс-служба ведомства

В Усть-Коксинском районе сотрудники районной прокуратуры обнаружили, что 24 учителя местной школы в январе 2021 года не получили надбавку за классное руководство. Общая сумма задолженности – 146 тысяч рублей. После вмешательства ведомства учителя получили положенные им деньги.

В Улаганском районе работники двух учреждений столкнулись с тем, что в их минимальную заработную плату включили компенсационные и стимулирующие выплаты. Кроме того, там педагоги не получили доплату за квалификационную категорию. По этим нарушениям прокуратура вынесла представления Улаганской детской школе искусств и Балыктуюльской СОШ. В случае с первым учебным заведением в суд также направили иск о том, что работники должны получить заработную плату в положенном объеме с учетом надбавок.

Также в Майминском районе ведомство выявило 13 случаев несоответствия приказов о приеме педагогов на работу их трудовым договорам. Эти нарушения устранены.

Всего же сотрудники прокуратуры обнаружили 34 нарушения закона и направили в суд один иск.