Горячую воду отключат у части барнаульцев уже в мае

Вода из крана Фото: pixabay

С 17 мая у части жителей Барнаула отключат горячую воду. Специалисты СГК приступят к поэтапным гидравлическим испытаниям теплосетей малых котельных, сообщили в пресс-службе мэрии.

Ремонт еще трех участков теплосетей стартовал в Барнауле Новости компаний 07.04.2021 16:33

Гидравлические испытания в Барнауле на котельных продлятся два месяца: с середины мая по середину июля на 20 котельных. В разные периоды под отключение попадут 88 многоквартирных домов.

Первое «майское» отключение затронет 2,7 тысячи жителей поселков Власиха и Научный городок, улицы Коммунаров. Завершить проверку сетей планируют 31 мая. Без горячей воды жители 28 многоквартирных и четырех частных домов, нескольких социальных учреждений останутся на две недели.

С 24 мая по 7 июня воду отключат еще у 2,3 тысяч жителей поселка Центральный, улиц Интернациональная, Радищева, Пушкина, Гоголя, Короленко, Аванесова, Змеиногорский тракт. Это 33 многоквартирных и 87 частных домов, детские сады, школы, медицинские учреждения и административные здания.

С 31 мая по 14 июня воды не будет у тех, кто живет и работает на улице 2-я Строительная, а также в поселке Лесной.

С 7 по 21 июня включать водонагреватели или греть воду в кастрюлях придется тем, кто обитает на улицах Чехова, Гоголя, Льва Толстого, Пушкина, Тяптина и ряде других.

14-28 июня воды не будет на части Павловского тракта, с 21 июня по 5 июля – в доме №28 на Никитина, с 28 июня по 12 июля – для нескольких жилых домов на улице Санаторная в поселке Лесной.