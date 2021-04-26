ВТБ: спрос на гостиницы в Республике Алтай вырос в 2,5 раза накануне майских праздников

ВТБ Фото: пресс-служба ВТБ

На бронирование мест размещения в Горном Алтае жители России в апреле текущего года потратили 2 млн рублей – в 2,5 раза больше, чем в апреле 2019 года. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. Расходы россиян на бронирование алтайских гостиниц в апреле ожидаемо в сотни раз выросли к апрелю 2020 года, когда был введены ограничения в связи с COVID-19.

Всего за апрель россияне потратили на бронирование гостиниц по стране свыше 550 млн рублей – на 60% больше, чем за тот же период в 2019 году. Количество транзакций увеличилось год к году на 34%. Также в преддверии майских праздников в 1,5 раза вырос спрос на аренду автомобилей.

В 3,5 раза выросла выручка гостиниц Калининграда, втрое - Краснодарского края. В 2,5 раза вырос спрос на бронирование гостиниц в Московской и Нижегородской областях, более чем вдвое в Екатеринбурге, в 1,5 раза – на Ставрополье. На 70% увеличили выручку отели Байкала, на 60% – Ленинградской области и Казани, на 40% – Санкт-Петербурга. Рекордный всплеск интереса туристов ощутили в Териберке Мурманской области – там выручка гостиниц к 2019 году увеличилась почти в 9 раз.

Между тем, по данным эквайринга ВТБ, расходы россиян на авиабилеты и туры не восстановились к допандемийному уровню и составили по итогам трех недель апреля около 4 млрд рублей – на 16% меньше, чем два года назад. Российские авиакомпании и туроператоры переориентировались на внутренние направления, однако полностью компенсировать выручку, выпадающую из-за коронавирусных ограничений, им пока не удалось.

«Параллельно с ростом интереса россиян к внутреннему туризму активно развивается инфраструктура. Поэтому на майские праздники многие россияне выбрали внутренние направления для традиционного весеннего отдыха и начали активно бронировать туры по России на лето, а также отправились за город. Мы ожидаем, что в течение длинных майских выходных и в летний сезон выручка российских гостиниц и туроператоров, специализирующихся на российских направлениях, может кратно вырасти даже к допандемийному 2019 году. Этому будет способствовать как ограничение на зарубежные поездки, связанное с пандемией, так продление госпрограммы кешбэка на внутренний туризм. Кроме того, дополнительную выручку турагентства получат за счет роста популярности детских оздоровительных лагерей, половина стоимости которых будет возвращаться родителям от государства», – комментирует начальник управления «Развитие технологий эквайринга» ВТБ Владимир Турчин.