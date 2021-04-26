Алтайский сенатор Белоусов призвал по-новому оценить риски влияния продуктов с ГМО на здоровье человека

Сергей Белоусов Фото: предоставлено пресс-службой сенатора

Россия сильно отстает в области создания геномных организмов. И в изучении новых методов, которые можно использовать в фармацевтике, химической, текстильной промышленности, при производстве полимеров. Происходит это во многом из-за несовершенства законодательства, в частности закона о ГМО. Такое мнение высказал сенатор от Алтайского края, зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов.

«Закон запрещает производство в стране ГМО содержащих продуктов, и это имеет положительное значение. Однако наравне с этим фактически запрещаются исследования в области генной инженерии. Проблема в несовершенстве формулировок, когда не существует разграничения между различными видами генно-модифицированных организмов», – пояснил сенатор.

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Он напомнил, что исторически основной сферой применения методов генной инженерии было сельское хозяйство. Именно в этой области сформировались главные подходы правовой политики в этой сфере, ставшие определяющими для остальных сфер применения генной инженерии.

Сейчас законодатель разработал новые формулировки в законодательство для таких понятий, как генно-инженерная деятельность и генно-модифицированный организм, которые позволили бы использовать такие организмы в ряде областей, например в селекции.

При этом надо различать генно-модифицированные организмы, полученные с помощью методов селекции, от другого вида организмов, полученных с помощью чужеродного ДНК.

«Последние могут представлять для человека реальную опасность, и в наших поправках будет предусмотрен за ними контроль», – сказал Белоусов.

Он сообщил, что поправки в действующий закон о ГМО могут быть внесены уже к концу весенней сессии.