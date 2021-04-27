Почти половина сибирских подростков сталкивалась с травлей в интернете

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49% детей от 10 до 16 лет из городов Сибири хотя бы раз в жизни сталкивались с издевательствами в интернете. Такие данные приводит в своем исследовании онлайн-школа «Фоксфорд».

71% подростков в СФО знают, как вести себя при встрече с «троллями» на просторах сети. При этом почти 30% опрошенных с этим явлением вообще не знакомы.

Что же касается конкретных видов травли, то чаще всего в интернете дети сталкиваются с оскорблениями и грубостью – об этом заявили 85% опрошенных. Следом за ними идут взлом аккаунтов и публикация личных данных без согласия владельца.



При этом подростки по всей стране не горят желанием рассказывать кому-либо о том, с чем столкнулись: 39% опрошенных никогда не говорили взрослым о травле в интернете, 33% делились пережитым с близкими друзьями, и лишь 24% общались на эту тему с родителями.

Родители, впрочем, тоже реагируют по разному. В большинстве случаев поддерживают детей. А вот в 11% просто запрещают отпрыску пользоваться интернетом.