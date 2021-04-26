Определился подрядчик, который построит новое здание барнаульской прокуратуры

Участок для здания Фото: Портал госзакупок

Здание барнаульской прокуратуры на улице Партизанской, 97 построит новосибирская компания «Ликстрой», таковы итоги конкурса, проведенной на сайте госзакупок. Аукцион завершился 26 апреля.

Заявка компании была единственной. Начальная цена контракта не изменилось, на здание направят 426,8 млн рублей из федерального бюджета. В 2021 году запланировано потратить 264 млн рублей, в 2022 году – 98 млн рублей, а в 2023 году – 64,2 млн рублей. Компания должна будет закончить работы до 28 февраля 2023 года. Кстати ранее говорилось, что здание должно быть готово к январю.

«Ликстрой» должен будет возвести здание, а также благоустроить и озеленить территорию.

Напомним, что новое помещение должно будет вместить 212 сотрудников ведомства. Здесь будет три блок-секции, восемь этажей, а также подземная парковка, дополнительный паркинг и беседка с газоном.

Кстати, для этого здания снесли построенный в 1906 году особняк купца Михайлова. Барнаульские общественники выступали против такого шага, однако остановить разрушение исторического объекта у них не получилось.