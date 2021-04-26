Из-за длинных майских каникул цены на отдых в Республике Алтай подскочили

Отдохнуть в Республике Алтай стало дороже после объявления Путина о 10-дневных майских каникулах. Об этом сообщает «Российская газета».
На этих майских праздниках отдых на Алтае станет самым дорогим в Сибири. Так, бронь домика в поселке Манжерок будет стоить от 5 тысяч рублей, а в селе Аскат – от 7 тысяч рублей в сутки. При этом почти все места заняты.
Однако на шашлыки в Республике Алтай выехать будет нельзя. В конце апреля в регионе ввели особый противопожарный режим.
Что касается Сибири, то десятидневная путевка на двоих в обычный номер без лечения с трехразовым питанием стоит около 40-45 тысяч рублей в Кемерове, Омске, Томске, и Новосибирске.
По России цены путевок подскочили везде. Например, в Геленджике стало отдохнуть на 60% дороже, в Анапе – на 27% дороже, а в Туапсе цена отдыха повысилась на 21%. Стоимость билетов тоже возросла.
Кстати, в этой публикации Алтайский край и Республику Алтай снова перепутали. «Российская газета», говоря о поселках Манжерок и Аскат, указывали именно край.