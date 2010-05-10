На набережной Барнаулки появится сквер в честь рожденных накануне 280-летия столицы Алтайского края

На набережной Барнаулки появится сквер в честь детей, рожденных накануне юбилея города, говорится в сообщении от пресс-центра мэрии.

Будет очищен и благоустроен правый берег реки Барнаулки от коммунального моста (пл. Баварина) до ул.М.Горького ко Дню города. Проект благоустройства выполнен специалистами комитета по архитектуре и развитию города.

Вдоль берега будет проложена пешеходная дорожка, установлено около десяти лавочек и десяти фонарей, высажены цветы. Работы будут проводиться при непосредственном участии служб администрации Центрального района, «Барнаулгорсвета» и др.

«Не исключено, что в недалеком будущем новый сквер назовут в честь новорожденных, появившихся на свет накануне юбилея города. Бюджетных средств на строительство нового сквера не запланировано», - отметил пресс-центр.