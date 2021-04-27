Идут на выборы с другой партией? Почему еще два депутата покинули алтайскую ЛДПР

ЛДПР Фото: Александра Черданцева

Депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания Иван Дубинин и Оксана Абрамова написали заявления о выходе из ЛДПР. Сами они объясняют это личными мотивами. Но по данным инсайдера «Политсибру», этот выход может быть связан с планами на другую партию.

Сам Иван Дубинин рассказал «Политсибру», что вышел из партии из-за снижения качества ее работы. Причем дело тут, в отличие от нескольких предыдущих громких партпотерь, не в Максиме Крайне, а во Владимире Семенове. Первый, напомним, занимал пост руководителя регионального отделения с января 2020 года по март 2021 года. Второй стал координатором только сейчас, но все предыдущие годы был негласным предводителем алтайских либерал-демократов.

«Сейчас партия движется только к тому, чтобы отыграть выборы и получить мандаты. Но главная задача в том, я считают, чтобы все-таки сначала помогать людям. Я для этого в ЛДПР и вступал. И многие знают, что я вообще был против того, чтобы становится депутатом. Сам этот статус – не основное», – пояснил Дубинин.

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Насчет своего участия выборах осенью 2021 года депутат пока не определился. Говорит, что кроме депутатской деятельности у него есть еще постоянная работа и семья, которую нужно кормить.

Оксана Абрамова оказалась недоступна для комментариев. Но и ранее, в беседе с «Толком», она не стала объяснять причин сдачи партбилета.

Владимир Семенов заявил «Политсибру», что такие выходы – нормальная история для предвыборного периода.

«Мы предложили Ивану Дубинину несколько территориальных групп и одномандатных округов на выбор. Но он отказался. Возможно, есть предложение от других партий. Но меня радует, что мы теряем членов по собственному желанию, а не по решению судов и следственных органов, как это происходит в других партиях», – сказал Семенов.

При этом он обращает внимание на один момент. Вышедшие из партии заявили, что их не устраивает работа ЛДПР. Но при этом оба остались во фракции.

«Если вас не устраивает, что делает партия, то с чего бы устраивало то, что делает фракция. Почему они из нее не выходят (в случае выхода они бы лишись депутатского статуса и покинули АКЗС – прим.ред.)?» – добавил собеседник.

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Вот, что на этот вопрос «Политсибру» ответил сам Дубинин:

«А зачем это делать за несколько месяцев до окончания созыва? Ведь еще есть обращения граждан и их надо отрабатывать».

Один из источников «Политсибру» предположил, что оба депутата могут связать свою политическую карьеру с Казачьей партией (регионального отделения в Алтайском крае не имеет). Якобы экс-координатор бийского отделения ЛДПР и бывший депутат Гордумы Бийска Сергей Абрамов сейчас активно занимается ее продвижением. Оксана Абрамова – его супруга, Иван Дубинин – друг, а еще один депутат АКЗС от ЛДПР Павел Рего – сводный брат. Инсайдер уверяет, что именно благодаря Абрамову они все попали в АКЗС. Кстати, с бийской ячейкой ЛДПР у Семенова давний конфликт. Местные либерал-демократы в апреле 2018 года обвинили его и Боровикову в дискредитации партии.

Дубинин заявил, что никаких предложений от Казачьей партии или какой-либо другой ему не поступало. Впрочем, вряд ли кто-то из них рассчитывает на серьезное продолжение политической карьеры с этой партией, ведь ее шансы на прохождение в парламент буквально сводятся к нулю.

Напомним, что алтайскую ЛДПР за последнее время покинули депутат АКЗС Евгения Боровикова и депутаты барнаульской городской Думы Дмитрий Ворсин и Кристина Юстус. Впрочем, у всех троих политическая карьера продолжается. Боровикова подружилась со «Справедливой Россией», Ворсин, вполне возможно, еще вернется в ряды либерал-демократов, а Юстус решила покинуть лагерь оппозиции и принять участие в праймериз «Единой России». Боровикова и Ворсин не скрывают, что сделали это как раз из-за конфликта с Максимом Крайном. Кстати, сам он уже получил новый пост, который позволит ему не покидать региона, он будет курировать предвыборную кампанию ЛДПР.