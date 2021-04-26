Алтайский край планирует активно развивать киберспорт

«IT-куб» Фото: Олег Укладов

Новое направление может появиться в алтайском центре «IT-куб». Кроме основ программирования со школьниками теперь там планируют заниматься киберспортом. Перспективы этого популярного среди детей и подростков электронного спорта обсудили депутат Госдумы РФ Александр Прокопьев и министр образования края Максим Костенко.

Сейчас в центре готовят по шести направлениям: мобильная разработка, программирование на Python, разработка VR-приложений, программное администрирование, работа с большими данными, робототехника. Обучение здесь на высоком уровне. Насколько, что в центре уверены: воспитанниками «куба» в будущем могут заинтересоваться крупные корпорации. Уже сейчас с учреждением сотрудничают Яндекс, Microsoft, 1-С.

Максим Костенко и Александр Прокопьев Фото: Олег Укладов

Обучение здесь бесплатное. Попасть сюда может любой желающий (заявку на зачисление подают родители). «IT-куб» – это, с одной стороны, площадка, оборудованная современной техникой. Но в то же время дети учатся в творческой атмосфере.

«Мы проводим отбор детей, чтобы понять, насколько они мотивированны к обучению, чтобы ребенок на полпути не остановился и не бросил. Нам нужны дети, который дойдут – получат в финале сертификат, знания и IT- компетенции», – пояснил директор Алтайского института цифровых технологий и оценки качества образования Михаил Рязанов.

Кроме основ программирования со школьниками теперь там планируют заниматься киберспортом. В центре уже есть четкое понимание важности этого направления. Перспективы этого популярного среди детей и подростков электронного спорта обсудили депутат Госдумы РФ Александр Прокопьев и министр образования края Максим Костенко.

«Киберспорт в целом в России начинает развиваться. В Томске, в Питере, в Москве сейчас дают дополнительные баллы за участие в киберспортивных турнирах, победу на них – это при поступлении может помочь», – считает айтишник и киберспортсмен, сотрудник «IT-куба» Денис Артемов.

Александр Прокопьев Фото: Олег Укладов

Кстати, о необходимости введения киберспорта в школьное образование говорил даже президент Владимир Путин. О важности направления говорит и Александр Прокопьев.

«К сожалению, на данный момент в крае нет квалифицированных тренеров по этому направлению, нет психологов, которые могли бы повышать уровень подготовки киберспортсменов. А «IT-куб» может стать площадкой, на которой это направление можно развивать», – отметил депутат.

«IT-куб» будет расширяться и дальше, для чего водят новые площади. Может быть, в ближайшее время это будет ведущая площадка по развитию IT-направлений в крае. Уже сейчас в Алтайском крае маленькие «IT-кубики», маленькие кванториумы есть уже в 42 школах, рассказал министр Максим Костенко.