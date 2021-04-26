Первомай, которого не было. Как алтайские партии и профсоюзы планировали отметить день трудящихся

Профсоюзный митинг первого мая 2019 года Фото: Александра Черданцева

В 2021 году алтайские партии и общественные организации лишились возможности провести традиционные «маевки» в краевой столице. Кому-то мероприятия не согласовали власти города, а кто-то отказался от них сам. Причиной этого называют указания от «федерального центра» о том, что эпидемиологическая ситуация сейчас не лучшая. А значит, от массовых сборищ лучше отказаться. «Политсибру» узнал, как же все-таки планировали отметить праздник политические объединения и профсоюзы (куда без них на 1 мая), если бы в дело не вмешались ковид и другие препятствия.

Никакого праздника. Профсоюзные шествие и митинг 1 мая отменены в Барнауле Новости 22.04.2021 16:36

Профсоюзы

Профсоюзы в свой профессиональный праздник планировали провести шествие от дома Союзов до площади Сахарова и митинг. Увы, не сложилось. Председатель крайсовпрофа Иван Панов сообщил об отмене мероприятия, сославшись на рекомендации федеральной власти, кого именно не уточнял. Теперь митинг, по словам Панова, пройдет онлайн.

ЕР

«Единая Россия» планировала поучаствовать в мероприятии Алтайского крайсовпрофа. Но, как уже было сказано, профсоюзы в этом году от «живых» мероприятий отказались, а свою собственную культурную программу партия власти решила не устраивать. Впрочем, как мы уже поняли этот некий «федеральный центр» не разрешил бы и им никакой активности.

КПРФ

У коммунистов, считающих праздник исконно своим, ситуация немного интереснее. Власти отказали партии в проведении мероприятий: шествия от площади Октября и митинг на площади Советов. В мэрии сослались на необходимость подготовить место для первомайского забега. При этом после спортивного праздника проводить мероприятие тоже нельзя, так как неизвестно, когда он закончится. Как результат, коммунисты занялись уже привычным для них делом: пошли в суд. Однако, первый раунд юридических баталий остался за властями города, и красные намерены судиться уже на уровне края.

Если Первомай в краевой столице не согласуют, то, вполне возможно, что КПРФ попробует частично наверстать упущенное за счет маленьких мероприятий в районах Алтайского края. Впрочем, об этом в партии пока не сообщают.

ЛДПР

Либерал-демократы 1 мая планировали ударить автопробегом по району ВРЗ. Участвовать в автоколонне должны были 11 автомобилей. Однако и ЛДПР в итоге получила отказ. Видимо, даже нахождение в личном транспорте не способно защитить от угрозы заразиться коронавирусом.

Впрочем, в администрации либерал-демократам предложили обратиться попозже, когда санитарно-эпидемиологическая ситуация улучшится. Кроме того, в своем отказе городские власти упоминают обращения от граждан, которых проведение массовых мероприятий в период пандемии не на шутку тревожит. Так что никаких вам митингов.

СР

«Справедливая Россия» тоже традиционно участвует в майских акциях. И планировала, вроде как, сделать это и в 2021 году. Однако на просьбу «Политсибру» рассказать, чем же все-таки партия порадует горожан, ответили весьма странно: «не комментируем». Очевидно, эсеры тоже получили указание от «федерального центра» не устраивать никакой активности.

К слову, в других городах наблюдается схожая картина. Например, власти Москвы не согласовали первомайские демонстрации и митинги профсоюзов, а также ЛДПР и КПРФ. А в Ижевске администрация продемонстрировала чувство юмора. Вместо демонстраций 1 мая там пройдет концерт группы вокалисты группы «Ласковый май» Алексея Крутова. Почти везде городские власти объясняют происходящее ограничениями, связанными с коронавирусом.

Но есть и другая точка зрения. Ее приверженцы считают, что коронавирус служит лишь официальным поводом для отмены майских мероприятий. А реальная причина в том, что власти по всей стране ожидают провокаций от сторонников оппозиционера Алексея Навального. Потому и решили запретить Первомай всем. От греха подальше.