Еще одно нападение собак на ребенка произошло в Рубцовске. Три пса набросились на мальчика, когда он переходил дорогу. Об этом сообщили в сообществе «Инцидент Рубцовск».
На опубликованном ролике видно, что три собаки бежали на школьника, когда тот переходил дорогу. Стая настигла его, но мальчику помогли взрослые, которые проезжали мимо.
«Это уже третий случай за неделю. Как долго это будет продолжаться? Что должно произойти, чтобы хоть что-нибудь начали делать?» – возмутились очевидцы происшествия.
Напомним, что 19 апреля 2021 года стая бездомных собак набросилась на ребенка на территории парка «Прометей» и покусала его. Кроме того, от той же стаи пострадали еще несколько жителей города.
Следователи Алтайского края уже возбудили уголовное дело против должностных лиц, которые должны были отлавливать бездомных животных на улицах Рубцовска. Их обвиняют в халатности (по ч. 1 ст. 293 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.
По этой статье можно получит штраф до 120 тысяч рублей либо до трех месяцев ареста.
Свою проверку начала и прокуратура Рубцовска. Она направила иск в суд о признании незаконным бездействие местной администрации.
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Взрослые дяди и тети! Вы чего ждете? Очередной беды, новой жертвы стаи собак, стаи , у которой есть дом и даже хозяйка. Мерзкая женщина, содержит всех этих собак, проживает по ул.Революционной.Русский язык, человеческую речь не понимает, общается только на матах. Куда обращаться , к кому? По этой улице ходим сами, ходят наши дети.