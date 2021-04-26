Один из лучших. Обновленный «Автоцентр АНТ Mitsubishi» открылся в Барнауле

Открытие обновленного «Автоцентра АНТ Mitsubishi» в Барнауле. Фото: Предоставлено компанией

23 апреля в Барнауле в торжественной обстановке открылся обновленный «Автоцентр АНТ», официальный дилер Mitsubishi Motors. В честь такого знакового события в краевую столицу приехал президент и главный исполнительный директор компании «ММС Рус» Осаму Иваба. И прибыл он не с пустыми руками. А с новым Mitsubishi Pajero Sport. Продажи этого автомобиля начнутся только в мае, серийные модели еще даже не поступили в российские салоны. Но Барнаул стал одним из немногих городов страны, где автолюбители уже сейчас могут поближе оценить преимущество этой новинки.

В центре внимания

«Автоцентр АНТ» – единственный официальный дилер Mitsubishi Motors в Алтайском крае. И, как отметил Осаму Иваба, он один из лучших в Сибирском федеральном округе. Ведь из общей доли продаж Mitsubishi в Сибири 13% приходится на Барнаул. И это неспроста.

«С самого начала работы с Mitsubishi мы прилагали максимальные усилия, чтобы как можно лучше обслуживать автомобили в сервисе. Думаю, поэтому люди покупают автомобили именно у нас. Кроме того, Алтайский край – аграрный и туристический регион. А Mitsubishi представляет две хорошие модели внедорожников – Pajero Sport и L200. И этот сегмент автомобилей очень востребован у нашего населения», – рассказал учредитель группы компаний «Автоцентр АНТ» Александр Поддубный.

Именно поэтому было важно обновить дилерский центр Барнаула в соответствии с последним глобальным дизайном Mitsubishi. Представить его в новом свете планировали еще в прошлом году, но вмешалась пандемия.

«Это уже 58-й дилерский центр в России, который переделан по новым корпоративным стандартам Mitsubishi. Уровень комфорта в них значительно улучшился. И это не наше мнение, а выводы клиентов. Последнее исследование показало, что в обновленных дилерских центра люди стали проводить больше времени, чем это было раньше. И им приятно здесь оставаться», – подчеркнул Осаму Иваба.

Открытие обновленного «Автоцентра АНТ Mitsubishi» в Барнауле. Фото: Предоставлено компанией

Новый не просто салон, а настоящий шоу-рум действительно стильный и комфортный. Переосмыслена и переоборудована рабочая зона продавцов, зона отдыха клиентов.

«Помимо внешнего обновления есть еще и внутренние изменения бизнес-процессов, чтобы каждый получал большую удовлетворенность, приобретая машину Mitsubishi. Персонал прошел дополнительное обучение по работе с клиентами. Поэтому приглашаем всех лично испытать сервис, чтобы убедиться в комфорте во время ремонта и покупки автомобиля», – отмечает Александр Поддубный.

Клиентам предлагают полный спектр услуг по обслуживания новых и постгарантийных моделей бренда Mitsubishi, автокредитование, страхование, лизинг и трейд-ин. Диагностику автомобилей проводят на новейшем оборудовании.

Открытие обновленного «Автоцентра АНТ Mitsubishi» в Барнауле. Фото: Предоставлено компанией

Уникальная возможность

В шоу-руме «Автоцентра АНТ» экспонируется весь модельный ряд бренда: Outlander, ASX, L200, Eclipse Cross. К открытию обновленного центра сюда доставили и новый Pajero Sport. Впервые гостям его представили на открытии салона.

Продажи этого автомобиля начнутся только в мае. И пока только 34 дилера в России могут показать этот автомобиль вживую. «Автоцентр АНТ» – один из них. Это значит, что жители Алтайского края одними из первых могут поближе познакомиться с новым поколением флагманского внедорожника и по достоинству оценить его изменения.

Открытие обновленного «Автоцентра АНТ Mitsubishi» в Барнауле. Фото: Предоставлено компанией

Pajero Sport – это внедорожник, который элегантно вписывается в условия городской жизни и решительно преодолевает жесткие условия бездорожья. Дизельный двигатель, мощная рама и система полного привода SUPER SELECT II – все это сохранилось и в новом поколении внедорожника, который так полюбился автолюбителям. Но теперь он стал еще лучше.

«Мы сделали автомобиль комфортным для эксплуатации в городе. Именно поэтому он получил много интересных технических и электронных решений, которые облегчат жизнь автовладельца», – отметил Осаму Иваба.

Дизайнеры поработали над кузовом и интерьером салона автомобиля. Обладателям нового Pajero Sport придутся по вкусу ниши для телефона и ключей, которых так не хватало в прошлой версии. И первым гостям обновленного центра обновленный автомобиль очень понравился.



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Одноклассники. Автоцентр АНТ − официальный дилер Mitsubishi MotorsАдрес: Барнаул, Павловский тракт, 251-д (рядом с ТРЦ «Европа»)Режим работы: Пн-пт с 8−00 до 19−00, сб-вс − с 9−00 до 14−00Телефон: +7 (3852)29−00−29Сайт: www.ant-mitsubishi.ru Подписывайтесь на нас в соц. сетях и узнавайте новости первыми: Instagram

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