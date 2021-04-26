Алтайский край попал в конец рейтинга российских регионов по качеству жизни населения

Флаг Алтайского края Фото: altairegion22.ru

Алтайский край занял 70 место из 85 в рейтинге регионов России по качеству жизни населения. Его составило агенство «Национальные кредитные рейтинги» по заказу РБК.

Соседняя Республика Алтай попала на 83 место из 85, уступив только республикам Тыва и Карачаево-Черкессия.

Лидерами по Сибири стали Красноярский край (в российском рейтинге он расположился на 25 строчке), Новосибирская область (41 место по России) и Иркутская область (45 строчка).

А вот по России в первую тройку попали Санкт Петербург, Москва и Белгородская область.

Индекс учитывал благосостояние жителей регионов и качество окружающей обстановки. Всего было 10 показателей, в том числе обустроенность социальной сферы, обеспеченность жильем, медиками, педагогами, оборот розничной торговли, просроченная задолженность по кредитам и так далее.

Эксперты сделали вывод, что небогатые регионы (к которым относится и Алтайский край) пережили пандемию хуже, чем богатые.

«Бедные регионы теряли позиции в индексе с более высокой частотой, чем относительно успешные регионы, которым удалось сохранить положение, несмотря на пандемию и вызванные ею экономические трудности», – отметил управляющий директор группы рейтингов органов власти НКР Андрей Пискунов.