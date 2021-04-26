В кругу семьи и за городом. Роспотребнадзор объяснил, как нужно отдыхать на майские праздники в условиях коронавируса

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Майские праздники лучше всего провести на даче в кругу семьи. А если планируете позвать много гостей, то нужно соблюдать масочный режим. Такие рекомендации по предстоящим длинным выходным дал Роспотребнадзор.

«В условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции отдых за городом или на даче хорошее решение, так как прогулки и общение в кругу семьи на открытом воздухе не несут значительного риска инфицирования», – отметили в ведомстве.

При этом в Роспотребнадзоре призвали избегать мест с большим скоплением людей даже вне помещений. Это может быть опасно для здоровья и увеличивает шанс заболеть коронавирусом.

«В связи с этим стоит подумать об ограничении контактов. Если вы все же решили пригласить гостей, не забывайте надевать маску», – сказали в ведомстве.

Специалисты напомнили, что использовать средства индивидуальной защиты следует и в магазинах, и в транспорте. Причем в жаркую погоду маски нужно менять чаще. Это связано с тем, что когда они становятся влажными, их эффективность снижается. Кстати, в Роспотребнадзоре также порекомендовали отказаться от ношения масок темного цвета летом.

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым период с 4 по 7 мая будут выходными днями. Это значит, что россияне будут отдыхать десять дней подряд: с 1 по 10 мая.