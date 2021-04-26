Все, как у взрослых. Молодежный парламент предлагает запретить безалкогольное пиво несовершеннолетним жителям Алтайского края

Пиво Фото: pixabay.com

Депутаты молодежного парламента Алтайского края намерены присоединиться к борьбе за здоровье детей и лишить подрастающее поколение возможности покупать безалкогольное пиво. С таким предложением на сессии МПАК 22 апреля выступил председатель комиссии по правовым вопросам Иван Субочев.

Парламентская «молодежка» решила атаковать безалкогольное пиво, чтобы поддержать старших товарищей из Алтайского краевого Заксобрания (АКЗС), депутаты которого сейчас обсуждают запрет продажи несовершеннолетним энергетиков и зажигалок («табу» принято пока только в первом чтении).

Необходимость пивного запрета Субочев объяснил заботой о подрастающем поколении. По его мнению, запрет на продажу «нулевки» хорошо бы вписался в ограничения, вводимые «взрослыми» депутатами.

«В наших силах как-то обезопасить это поколение, защитить или оградить от тех или иных негативных факторов. Коммерческие структуры всегда будут против ограничений, но я думаю, что здесь следует руководствоваться более высокими моральными и нравственными принципами воспитания», – пояснил Субочев.

Но инициатива вызвала немало спором даже среди молодых депутатов. Например, чем же отличается безалкогольное пенное от кефира и кваса, в которых тоже содержится доля этилового спирта. По словам Субочева, дело не в спирте, а в самом названии «пиво» и содержащихся в нем, помимо алкоголя, химических веществах.

«Если мы говорим о безалкогольном пиве, то разрешая его продажу детям, мы подсаживаем их на пивную иглу и вызываем у них определенный пивной вкус», – описал он главную опасность «пивозаменителя», сославшись на мнение бывшего главного санитарного врача страны Геннадия Онищенко, известного любовью к различным ограничительным мерам.

Еще один спорный момент – «нулевка» используется для рекламы обычного пива. Запрет безалкогольной версии хмельного напитка заметно ее осложнит.

А член МПАК Константин Заречнев справедливо поинтересовался, существует ли вообще проблема, с которой призывает бороться Субочев, и попросил предъявить статистику того, действительно ли «ненастоящее» пиво пользуется у несовершеннолетних спросом. Увы, никаких данных Заречнев не получил. Субочев лишь отметил, что неоднократно наблюдал случаи подобного своими глазами.

Нашелся у пива и защитник в лице члена Общественной палаты края Артема Зерова. Он заявил, что пенный напиток, сам по себе, злом не является. Особенно с утра, то ли в серьезно, то ли в шутку добавил Зеров. А вот отсутствие культуры пития – совсем другое дело. И гораздо большую угрозу, чем безалкогольное пиво, несут, например, «псевдобары» – магазины со столиками, которые работают и после 9 вечера. С такими заведениями, по словам Зерова, общественная палата будет бороться до полной победы.

Добавим, что у МПАК нет права принимать законы, но есть возможность предложить их АКЗС. Что молодые депутаты и сделали. Но станет ли краевой парламент поддерживать это предложение – пока не понятно.