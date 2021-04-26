Барнаул занял 12 место среди городов по комфортности жизни

Улица Гоголя Фото: Политсибру

75% опрошенных жителей Барнаула сказали, что им нравится жить в городе. И по этому показателю краевая столица оказалась на 12 строке рейтинга среди 36 российских городов. Такие результаты показал опрос сервиса по поиску работы SuperJob.

Специалисты узнали мнение 1000 жителей Барнаула, чтобы оценить параметры жизни. Среди них безопасность, школы и детские сады, общественный транспорт, медицина, театры, кафе, развитие парков, доброжелательность горожан, доступность хорошей работы, товаров и услуг, жилья и так далее.

По оценке жителей, лучше всего в краевом центре развивается сфера общепита (так считают 38%). Неплохо здесь с доступностью товаров и услуг (31%), развитием парков (27%), строительством дорог (21%) и общественным транспортом (18%).

А вот хуже дела обстоят с взаимопомощью (8%), экологией (9%), доступностью высокооплачиваемой работы (9%), безопасностью (10%) и доступностью хороших врачей (11%).

На вопрос, нравится ли жить в городе, «нет» ответили только 25%. Такие же результаты опроса были и в Рязани. Этот город тоже находится на 12 месте (из 21).

Лучшими по показателям жизни оказались такие города, как Тюмень, Казань, Краснодар и Сочи.