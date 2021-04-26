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Еще девять человек скончались в ковидных госпиталях Алтайского края

Новости
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Коронавирус
КоронавирусФото: pixabay.com

Еще 79 жителей Алтайского края заболели коронавирусом. Общее число зараженных в регионе превысило 49,3 тысячи, сообщили в оперативном штабе.

Вакцина

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Новости

За сутки в ковидных госпиталях скончались еще девять человек, восемь из них – от COVID-19. Всего в период пандемии в крае был зарегистрирован 2041 летальный случай.

За сутки из больниц выписали 35 выздоровевших. В госпиталях лежат 958 человек с коронавирусом и 227 пациентов с вирусной пневмонией. В тяжелом состоянии находятся 220 заболевших, 78 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала вакцинации 99,1 тысяча жителей Алтайского края уже полностью привились от ковида. Еще 74,6 тысяч человек получили пока только первую дозу вакцины.

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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