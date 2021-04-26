Глава российского следкома Бастрыкин поручил алтайским коллегам разобраться с аварийным жильем в Барнауле

Александр Бастрыкин Фото: sledcom.ru

Председатель российского следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству алтайского управления доложить о ситуации с аварийным жильем в Барнауле. Об этом сообщила пресс-служба алтайского следкома.

Бастрыкин будет лично контролировать расследование уголовного дела о халатности должностных лиц городского комитета ЖКХ при расселении людей. Также глава ведомства поручил дать правовую оценку чиновникам, которые занимаются вопросами аварийного жилья в краевой столице.

Алтайские следователи должны будут тщательно разобраться в деле, установить все обстоятельства произошедшего, принимая во внимания мнение людей.

Сейчас органы расследуют дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ, которое включает два эпизода – один по ситуации с домом на ул. 1-я Западная, 51, из которого 5 апреля эвакуировали жителей, а второй – по улице Советской Армии, 54, где 7 апреля частично обрушилась стена.

«Установлено, что сроки отселения жильцов из многоквартирного дома по улице Советской Армии чиновниками комитета ЖКХ города не соблюдены, своевременных мер по расселению людей и реализации полномочий по назначению временной управляющей компании не принято», – отметили в ведомстве.

Напомним, что 24 апреля жители аварийных домов Барнаула вышли на митинг, где собрали подписи под обращением к губернатору Алтайского края Виктору Томенко, премьер-министру Михаилу Мишустину и Александру Бастрыкину. Люди попросили власти разобраться с ситуацией с расселением.

Напомним, что мэрия Барнаула уже пообещала расселить оба дома. Кроме того, горадминистрация составила список 11 аварийных домов в городе. В ближайшее время специалисты обследуют их и решат, могут ли там вообще жить люди.