Крайн «вернулся в край». Бывший глава алтайского ЛДПР будет командовать избирательной кампанией партии в регионе

Максим Крайн Фото: пресс-служба ЛДПР

Бывший руководитель алтайского отделения ЛДПР Максим Крайн стал уполномоченным представителем высшего совета партии по координации избирательной кампании либерал-демократов в регионе. Соответствующий документ подписал Владимир Жириновский, который чуть менее месяца назад сместил его с поста главы партии. Подробности сообщает «Вечерний Барнаул».

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Крайн вместе с новым руководителем, депутатом АКЗС Владимиром Семеновым будет отвечать за подготовку и успехи партии на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва. Добавим, что сам Максим Крайн до сих пор никак не комментировал свою отставку в СМИ, более того, он игнорировал обращения журналистов по этому поводу.

Крайн руководил алтайской ЛДПР с января 2020 года по март 2021-го. До него отделение возглавляла депутат Алтайского краевого Заксобрания Евгения Боровикова, которая вскоре после назначения Крайна покинула партию и сейчас намерена идти на выборы от «Справедливой России».

Помимо Боровиковой, при новом руководстве ушли из рядов либерал-демократов депутаты барнаульской городской Думы Дмитрий Ворсин и Кристина Юстус. Впрочем Ворсин, вполне возможно, в ЛДПР еще вернется. А вот Юстус уже приняла решение участвовать в праймериз «Единой России».

Кроме того, 10 апреля состоялась организационная конференция, где партия «откатила» самые спорные решения Крайна. Например, либерал-демократы начали восстанавливать первичные отделения в населенных пунктах края.

Отметим, что Владимир Семенов и сам пока работает в статусе и.о. координатора регионального отделения. Некоторые источники уверены: именно он и станет официальным руководителем. Однако теперь есть предположения, что Крайн может вернуть себе часть прежней власти.