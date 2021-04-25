«Дойдем до губернатора». Барнаульцы вышли на митинг против точечной застройки и скандальной многоэтажки на Гущина

Митинг против точечной застройки Барнаула Фото: Олег Укладов

Митинг против точечной застройки состоялся на барнаульской площади Мира в воскресенье, 25 апреля. Его инициаторами выступили жители домов 150/3 и 150/4 на улице Гущина, между которыми собираются построить девятиэтажку. Расстояние между каждым из трех домов будет всего 15 метров.

В самом начале акции активист Юрий Красильников объявил, что на митинге не будет никаких политических требований. Однако главным виновником всех бед протестующие выставили именно администрацию города, которая не хочет менять генплан. Документ, считают недовольные, создавался для застройщиков, а не для людей.

«Застройщик готов идти на уступки, администрация – нет. Мы их выбираем, а они ничего для нас не делают», – возмутился один из жителей.

Люди считают, что новые здание лишит света жителей нижних этажей домов 150/3 и 150/4, окна которых будут просто упираться в стену. Их детям будет негде гулять, а парковочных мест на всех явно не хватит, уверены люди. Даже с учетом новой подземной стоянки машины все равно будет поставить негде.

«На 44 квартиры 28 парковочных мест – это очень мало. Машины будут ставить и в наших дворах, и в соседних. И так сложно приехать вечером и припарковаться», – жалуется один из жителей дома.

А некоторые и вовсе уверены, что ситуация опасна, потому что здания стоят на болотистой местности.

«Только пустая голова могла позволить строить дом впритирку к существующим домам, создавая опасность. Дома стоят на болотистой местности, есть вероятность, что они сползут в котлован», – высказался другой протестующий.

Многие жители домов на Гущина не могут понять, почему нормы вообще разрешают строить здания на расстоянии всего 15 метров друг от друга. Они боятся, что стройка принесет им дискомфорт, кран может задеть окна квартир или какой-нибудь ребенок получит травму на объекте.

«В Новосибирске, Новокузнецке, Кемерове нельзя на маленьких участках строить дома. Почему в Барнауле это можно делать? Запретить точечную застройку!» – потребовали недовольные.

Список требований у митингующих с Гущина большой. Они считают, что сейчас нужно провести с участием общественности комплексную экспертизу законности последних градостроительных решений, а по ее итогам отменить неправомерные разрешения на строительство.

Митинг против точечной застройки Барнаула Фото: Олег Укладов

Также протестующие с Гущина считают, что нужно остановить снос частного сектора. По поводу своей девятиэтажки, люди потребовали не только остановить ее строительство, но и провести озеленение и благоустройство близлежащей территории.

«Мы требуем обеспечить открытую встречу с губернатором Виктором Томенко и главным архитектором края, требуем не выдавать разрешение на строительство без согласования с МЧС. Нужно защитить собственников жилья, которые практически беззащитны перед волей государства», – заявила жительница дома на Гущина 150/4 Елена Исаева.

Исаева является одним из главных активистов среди жителей домов на Гущина. Она считает, что все разговоры о том, что сделать с девятиэтажкой ничего невозможно, не соответствует действительности. Власть просто не хочет работать.

«Если мы соберем 600, 700 подписей или 1000, то власти должны будут с нами считаться. У чиновников просто нет желания внести изменения в генплан города, это все бюрократия. Застройщик же идет навстречу. Есть два варианта решения проблемы – либо обмен земельными участками, либо позволить застройщику сдвинуть дом», – уверена она.

Организатор акции, общественник Юрий Красильников, рассказал, что резолюцию с требованиями направят в АКЗС, либо в администрацию на следующей неделе. Он считает, что митинг должен заставить чиновников действовать.

«Жители поняли, что разговоры в кабинетах это ничто. Власти боятся улицы, они реагируют, когда люди выходят на площади», – говорит Красильников.

Кстати, в митинге участвовали не только жители домов на Гущина. Здесь в целом выступали против точечной застройки. Особенно площадок с общественными пространствами.

Митинг против точечной застройки Барнаула Фото: Олег Укладов

С похожей проблемой, что и на Гущина, столкнулись жители Антона Петрова, 221Д. При покупке квартир людям обещали дом с детским садом на первом этаже, детской площадкой и спорткомплексом под окнами. Однако как только прошла сдача дома, детсад продали, площадку убрали, и теперь на месте нее будут строить 16-этажный дом.

«Теперь наш дом остался без территории, которая относилась к детскому саду. Везде говорят, что нарушений нет. Но мы подписывали договор комплексной застройки», – рассказала активистка Светлана.

Жители дома обращались в ведомства и в администрацию, но там им не помогли. Теперь они собираются идти в суд. Так что, возможно, в Барнауле одним скандалом с жильем станет больше.

Напомним, что о протесте жителей домов на Гущина 150/3 и 150/4 СМИ узнали в середине апреля. Люди обратились к губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой помочь им. Прекратить стройку девятиэтажки потребовали 600 человек. С жильцами дома встречались представители администрации Ленинского района и комитета по строительству барнаульской мэрии. Тогда было принято решение о приостановке работ.

Затем, 22 апреля, застройщик, власти и жители домов вместе с общественниками пытались найти решение проблемы в алтайском ОНФ, однако сделать этого у них не получилось. Сейчас жители дома ждут окончания своей экспертизы. По ее итогам они должны будут решить, подавать ли на застройщика в суд.