Еще 77 жителей Алтайского края заболели коронавирусом за сутки. А шестеро умерли

Коронавирус Фото: pexels.com

49 266 человек – таково общее количество заразившихся COVID-19 в Алтайском крае с начала пандемии. В том числе у 77 вирус выявили за последние 24 часа. Такие данные на 25 апреля передает оперативный штаб.

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Также за сутки скончалось шесть пациентов с ковидом, у четверых их них причиной смерти стал именно вирус, остальные умерли от сопутствующих заболеваний. Общее количество смертей превысило 2,9 тысяч.

Выздоровело за прошедший день 45 пациентов. Лечение в ковидных госпиталях проходят 939 человек с коронавирусом и еще 254 с вирусной пневмонией. Тяжело переносят заболевание 199 человек. Чуть более 100 пациентов лечатся или долечиваются на дому.

Что же касается вакцинации, то полный комплекс прививок получили уже 98,8 тысяч человек, пока только первый укол – 74,5 тысяч.