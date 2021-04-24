Барнаульцы обратятся к Бастрыкину и Мишустину по аварийному жилью

Митинг по поводу аварийного жилья в Барнауле 24.04.2021 Фото: Олег Укладов

Жители аварийных домов провели в субботу, 24 апреля, на площади Свободы митинг по проблеме старого жилья (фото в конце текста). На нем они собрали подписи под обращением к губернатору Алтайского края Виктору Томенко, премьер-министру Михаилу Мишустину и председателю российского следкома Александру Бастрыкину.

На согласованную акцию пришло около 20 человек из домов по улицам Чудненко, 5 и 6, Петра Сухова, 8 и 4, 1-ая Западная, 47А и 49, Селикатная, 9, Чеглецова, 11 и Советской Армии, 56. Большинство из участников акции были пожилыми людьми. Все они подписались под обращением к чиновникам.

Однако организатор мероприятия, активист, представитель организации «Гражданский патруль» Игорь Берг, отметил, что подписей недостаточно. Их еще придется добирать.

«Чтобы наше обращение рассмотрели, нужно, чтобы было собрано не менее 100 подписей. Чем больше, тем лучше. Хотя бы 250», – рассказал Игорь Берг.

Главная цель обращения – добиться, чтобы краевая столица получила деньги на расселение аварийного жилья. Игорь Берг считает, что сейчас надо расселять по 50-70 домов в год, только так можно решить проблему. Также активисты хотят, чтобы виновные в нынешней ситуации с ветхим жильем в Барнауле, понесли наказание.

«Мы обратились к председателю следственного комитета Бастрыкину с просьбой взять под личный контроль расследование возбужденных уголовных дел, а также возбудить общее уголовное дело по факту бездействия и нерасселения людей из аварийного жилья в Барнауле», – отметил представитель «Гражданского патруля».

Жильцы аварийных домов опасаются, что здания могут рухнуть в любую минуту.

«Бомбежка, как после войны. Хожу в зимних сапогах, потому что ноги к тапочкам примерзают. Сколопендры сыплются, все бежит, потолок треснул. Я заработала бронхиальную астму, прошла столько судов и ничего не добилась», –рассказывает жительница дома на Селикатной, 9 Светлана Фролова.

Жители дома на Советской Армии, 56 говорят, что в их квартирах пол держится на линолеуме, потолки провисли, стены расходятся.

«У нас сейчас нет шифера на потолках, с дождем стена упадет», – уверены они.

Жители с 1-ой Западной, 47А возмущаются, что им вовсе не сообщили сроки переселения. Здание признали аварийным только благодаря следственному комитету. Внешне дом выглядит нормально, потому что он обшит сайдингом, однако на самом деле состояние здания ужасное.

«Дом сворачивается внутри, первый этаж опускается на землю, много воды под домом», – говорит жительница Светлана Изутова.

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Другие боятся находиться в аварийных домах, и им приходится кочевать из одного съемного жилья в другое.

Активисты жаловались в администрацию и другие органы власти, однако оттуда приходят только отписки.

«Помочь они ничем не могут», – в один голос твердят жильцы.

Теперь люди надеются на помощь губернатора и московских чиновников. Шансов, что они вмиг решат проблему более чем двухсот аварийных домов в Барнауле, немного. Но люди уверены, что если не стучать во все двери, тогда их тем более никто не откроет. А так хоть минимальный, но шанс на получение помощи все-таки есть.

Напомним, что в апреля в Барнауле произошло несколько ЧП с аварийными домами. 5 апреля из-за угрозы обрушения эвакуировали жителей дома 1-ая Западная, 51. Вскоре, 7 апреля, произошло частичное обрушение кирпичной кладки наружной стены в двухэтажном доме на ул. Советской Армии, 54. Власти уже пообещали расселить оба дома.

Кроме того, администрация Барнаула составила перечень аварийных домов, которые следует обследовать. В список попали 11 наиболее проблемных зданий. Специальная комиссия должна будет решить, могут ли там вообще жить люди.

В программу переселения на 2019-2025 годы внесены 157 домов. Все они признаны аварийными до 2017 года.