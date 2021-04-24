Коронавирус унес жизни восьми жителей Алтайского края за сутки. А заболело еще 80

Коронавирус Фото: pixabay.com

2 921 человек – такова статистика смертей коронавирусных больных в Алтайском крае на 24 апреля 2021 года. За последний день умерло восемь жителей региона, передает оперативный штаб.

Медработники тоже люди. Алтайский минздрав скоро завершит проверку по ошибочной вакцинации от коронавируса Новости 22.04.2021 16:47

За сутки выявили 80 заболевших. Общее число зараженных с начала пандемии превысило 49 тысяч человек, в том числе 3,3 тысячи детей.

В ковидных госпиталях лечатся 905 носителей вируса, еще восемь борются с вирусом дома. Кроме того, в больницах лежат 277 пациентов с вирусной пневмонией, долечиваются дома еще 96 человек.

С начала пандемии медики обследовали уже 1,384 млн человек. Вакцинировали полностью 97 тысяч, а пока только первым уколом еще 74 тысячи человек.