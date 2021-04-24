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Коронавирус унес жизни восьми жителей Алтайского края за сутки. А заболело еще 80

Новости
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Коронавирус
КоронавирусФото: pixabay.com

2 921 человек – такова статистика смертей коронавирусных больных в Алтайском крае на 24 апреля 2021 года. За последний день умерло восемь жителей региона, передает оперативный штаб.

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За сутки выявили 80 заболевших. Общее число зараженных с начала пандемии превысило 49 тысяч человек, в том числе 3,3 тысячи детей.

В ковидных госпиталях лечатся 905 носителей вируса, еще восемь борются с вирусом дома. Кроме того, в больницах лежат 277 пациентов с вирусной пневмонией, долечиваются дома еще 96 человек.

С начала пандемии медики обследовали уже 1,384 млн человек. Вакцинировали полностью 97 тысяч, а пока только первым уколом еще 74 тысячи человек.

#коронавирус #Новости Барнаул #новости Алтайский край
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