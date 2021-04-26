Митинги, пожары и доходы чиновников – сибирская хроника за неделю

Митинг за Навального в Барнауле, 21.04.2021 Фото: Олег Укладов

За прошлую неделю в Сибири прошли несанкционированные митинги, из-за них задерживали активистов и депутатов, в регионах начались пожары, а власти отчитывались о доходах. О самых резонансных событиях последних дней читайте в обзоре «Политсибру».

Алтайский край

В Барнауле, как и во всей России, прошел несанкционированный митинг в поддержку Алексея Навального. МВД сообщило, что в нем участвовало 150 человек. По данным организации ОВД-инфо, полицейские задержали 58 протестующих, то есть больше трети участников митинга. По числу задержанных Барнаул оказался на четвертом месте в России и на первом в Сибири. РИА «Новости» называло другое число задержанных – 35 человек.

Режим повышенной готовности ввели на 11 аварийных домах в Барнауле. Все эти здания будут обследованы. В список попали адреса: ул. Промышленная, 2, ул. Советской Армии, 160 и 164, ул. Петра Сухова, 16, 36, 38 и 50, ул. Западная 1-я, 45, ул. Тимуровская, 32 и 44, а также по ул. Цеховая, 14а. Администрации районов должны будут проконтролировать состояние этих домов и решить, можно ли там вообще жить.

Решение приняли по аварийному дому на ул. Советской армии, 54, где 7 апреля произошло частичное обрушение стены. Власти расселят жильцов в ближайшее время. Кстати, в субботу, 24 апреля, в Барнауле прошел митинг за расселение ветхого жилья. А в воскресенье, 25 апреля, массовая акция против точечного строительства.

Республика Алтай

Стали известны доходы чиновников республиканского правительства. Самой богатой стала представитель главы региона в Москве Ирина Лозовая. Ее доход составил 6 млн рублей. А меньше всех заработал первый вице-премьер Эжер Ялбаков (1,5 млн рублей).

Также в республике построят четвертый аэропорт. Он будет расположен в Улаганском районе. Под взлетную полосу выделили 16,4 гектара. Сейчас управление капитального строительства готовит аукционную документацию для разработки сметы.

Были и назначения. Экс-глава Онгудайского района Андрей Мунатов стал заместителем руководителя аппарата правительства Республики Алтай.

Кемеровская область

Начальник управления по связям с общественностью парламента Кузбасса Захар Любов заявил, что журналист не имеет права высказывать свое мнение в СМИ. Он сослался на статью 49 профильного закона. Правда, в ней такого пункта нет. Любов считает, что представитель прессы должен предоставлять информацию, а не мнение.

Горнолыжный курорт Шерегеш обновил рекорд по количеству туристов. За зимний сезон его посетило более двух миллионов человек. Теперь власти настроены сделать «Геш» круглогодичным курортом.

Жительница Анжеро-Судженска умерла в подъезде жилого дома после того, как от нее уехала скорая. Женщина отказалась от помощи медиков, а также была пьяна. Врачи отвели ее домой и вернулись на станцию. Теперь их действия проверит минздрав и следователи Кузбасса.

Томская область

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин отчитался о доходах. Оказалось, что его супруга стала зарабатывать в 319 раз больше, чем в прошлом году. Она увеличила доход с 439 тысяч рублей до 140 млн рублей. В пресс-службе губернатора объяснили, что заработок семьи Жвачкина так вырос из-за продажи двух земельных участков, жилого дома и нежилых зданий в Подмосковье. Большую часть этих денег направили на погашение кредита на покупку всей этой недвижимости.

Вышеуказанных двух участков, коттеджа и нежилых зданий действительно нет в декларации. Однако вместо них у семьи появился большой дом.

Депутата томской гордумы Дмитрия Борисова арестовали на 30 суток за участие в несанкционированном митинге 21 апреля, на котором его, по данным СМИ, даже не было. Также в Томске арестовали на 25 суток помощника депутата гордумы Игната Купцова.

Кроме того, в Томской области начался пожароопасный сезон.

Новосибирская область

Горсовету Новосибирска предложили рассмотреть вопрос о «выговоре» мэру города Анатолию Локтю за плохое состояние дорожной сети. Инициатором выступил депутат Игорь Украинцев. За включение обращения в повестку высказались девять народных избранников, против были 18, столько же воздержалось. В итоге горсовет не стал рассматривать предложение.

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело после нападения собаки на ребенка в Бердске. Пес несколько раз укусил мальчика в лицо, того доставили в больницу. А хозяина животного обвинили по ч. 1 ст. 118 УК (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Европейский суд по правам человека признал неправомерным приговор новосибирскому физику Валентину Данилову, который якобы передавал «секретные данные» Китаю. По решению суда, теперь Россия должна будет выплатить ученому 21,1 тысячи евро или почти два миллиона рублей.

Иркутская область

В городе Усть-Кут Иркутской области правозащитнику Алексею Тупицину дали девять суток ареста за организацию митинга 21 апреля. При этом акция в городе вообще не проводилась.

Также в районе деревни Рысево в Черемховском районе два человека погибли при падении самодельного легкомоторного самолета. Полет был пробным.

Продолжается скандальная история в колонии. Заключенный ангарской ИК-15 подал заявление о пытках и попросил возбудить уголовное дело в отношении начальника ГУ ФСИН по Иркутской области и оперативника местного СИЗО №1.

Информацию о нарушении прав человека в СИЗО №1,№16 и в колониях № 15 и №17 проверил член СПЧ Андрей Бабушкин. Он сделал это по просьбе руководства ФСИН. Бабушкин отметил, что он нашел многочисленные нарушения прав человека за апрель-май 2020 года. Часть сотрудников отстранили от работы, против некоторых возбудили уголовные дела. ФСИН проводит проверку.

Красноярский край

В Красноярском крае начались пожары. Трава загорелась под Минусинском вечером 22 апреля. Огонь подобрался к деревне Быстрая, чуть не согрело кладбище, жилые дома окутал дым. Площадь распространения пламени превысила 11 тыс. га.

Красноярские следователи возбудили уголовное дело против замглавы города Дудинка. Чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий. Она заключила контракт на строительство моста, который в итоге не соответствовал проектной документации. Пользоваться им опасно, считает ведомство. При этом замглавы города знала, что работы выполнены плохо, но подписала документы и отдала подрядчику деньги.

В крае решили заняться патриотизмом – депутаты местного парламента приняли закон о патриотическом воспитании. Причем воспитывать будут не только школьников, но и взрослых людей.

Также губернатор края Александр Усс предложил ввести ежемесячную премию «детям войны». Он сделал это, выступая с докладом перед парламентом.

Омская область

Прокуратура Омской области подала в суд на правительство региона из-за отсутствия мусорных полигонов в региональной столице.

В 42 млрд рублей обойдется строительство Северного обхода Омска. Он должен будет перетянуть на себя транзитные потоки и снизить экологическую нагрузку на центр города. Также дорога свяжет трассы, ведущие к Тюмени, Новосибирску и, вероятно, к Павлодару.

Тем временем в Омской области тоже начались пожары. 23 апреля там горело 20 садовых участков в Омском районе. За сутки с 22 по 23 апреля были ликвидировано 14 лесных пожаров, еще 20 произошло на неделе. Общая площадь возгорания составила 250 га.

Республика Тыва

В регионе на минувшей неделе был зарегистрирован мутировавший британский штамм Sars-Cov-19. Вирус обнаружили у вернувшейся из Турции жительницы региона.

Полицейский ранил 16-летнюю девушку-подростка во время погони в городе Ак-Довурак. Правоохранитель пытался остановить машину, но сидевшая за рулем девушка не подчинилась. Тогда полицейский открыл огонь. Пострадавшую госпитализировали.

Республика Хакасия

Верховный суд Хакасии не удовлетворил иск инициативной группы, которая пыталась добиться отставки главы республики Валентина Коновалова. Активисты заявили, что Коновалов нарушил закон при назначении министра природных ресурсов и экологии. Тогда его кандидатура не была согласована с федеральным минприроды. Однако позже министр ушел в отставку.

Замглавы Хакасии опроверг сообщения об угрозе прорыва дамбы Коммунаровского рудника. Ранее местные СМИ сообщали о массовой гибели рыбы на реке Белый Июс в Ширинском районе республики. Воду отправили на исследование в лабораторию. В ней нашли цианиды, медь и цинк. Предельная концентрация меди была превышена в 30 раз, цинка – до 2,7 раз.