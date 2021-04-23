Алтайский Фонд социальных проектов провел День отца

День отца Фото: Олег Богданов

Депутат барнаульской гордумы Александр Локтев, его Фонд социальных проектов и администрация Железнодорожного района организовали для жителей территории праздник в честь Дня отца. Торжественное мероприятие прошло в центре социального обслуживания населения Барнаула 22 апреля.

«Для каждого человека отец – это совершенно особенный человек. Отцовское воспитание закладывает в ребенке фундамент личности, учит защищать себя и разрешать конфликты, помогает успешно адаптироваться в обществе. К сожалению, не всем может посчастливиться иметь достойный образец для подражания. Поэтому, на наш взгляд, важно показывать и рассказывать о тех, кто каждый день скромно и достойно реализует свое главное предназначение – быть любимым и уважаемым папой», – рассказал Александр Локтев.

Он напомнил, что Фонд проводит такое мероприятие уже в пятый раз. И каждый раз особый. В этом году поздравляли и чествовали 20 лучших отцов (их выбирали районные школы и детские учреждения образования).

Представители власти вручили им Благодарность за большой вклад в воспитание и образование детей. А фонд депутата Локтева – ценные подарки.

Кстати, День отца отмечают в Алтайском крае уже 12 лет. У него плавающая дата – последнее воскресенье апреля.