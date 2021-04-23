О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Коронавирус Острая тема Выборы - 2021 Беседы с учеными Парламент Алтайского края
Коронавирус
Острая тема
Выборы - 2021
Беседы с учеными
Парламент Алтайского края

10 выходных. Путин сделал нерабочими дни с 1 по 10 мая

Новости
0
Подростки и радость
Подростки и радостьФото: pixabay

Президент России Владимир Путин объявил выходной неделю между 1 и 10 мая. Такое решение он принял по предложению Роспотребнадзора в надежде на снижения заболеваемости коронавируса в стране, сообщает РБК

«Я уже неоднократно сам говорил, что и на федеральном и на региональном уровне буду призывать всех коллег прислушаться к мнению специалистов, к вирусологам, к тем, кто не просто профессионально разбирается в этих вопросах, а кто борется с инфекцией, особенно в последний год, получив глубокую информацию о COVID-19», – объяснил президент такое решение.

В ближайшее время он подпишет соответствующий указ. Однако пока не понятно, внезапные каникулы будут обязательными только для бюджетных организаций или для компаний и предприятий всех форм собственности.

О необходимости сделать длинные майские каникулы главе государства сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, рискованно допускать увеличение траффика из города в город.

Напомним, до сегодняшнего дня россияне готовились в двум группам выходных: с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая включительно. Теперь вместо шести дней на шашлыки и короткие поездки будет полноценный десятидневный отпуск.

Владимир Путин

Плодитесь и прививайтесь. О чем рассказал Путин в своем послании Федеральному собранию

Аналитика

Президент призвал граждан вакцинироваться от ковида и рассказал о новых выплатах семьям с детьми

530
#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (0)

1000