10 выходных. Путин сделал нерабочими дни с 1 по 10 мая

Подростки и радость Фото: pixabay

Президент России Владимир Путин объявил выходной неделю между 1 и 10 мая. Такое решение он принял по предложению Роспотребнадзора в надежде на снижения заболеваемости коронавируса в стране, сообщает РБК.

«Я уже неоднократно сам говорил, что и на федеральном и на региональном уровне буду призывать всех коллег прислушаться к мнению специалистов, к вирусологам, к тем, кто не просто профессионально разбирается в этих вопросах, а кто борется с инфекцией, особенно в последний год, получив глубокую информацию о COVID-19», – объяснил президент такое решение.

В ближайшее время он подпишет соответствующий указ. Однако пока не понятно, внезапные каникулы будут обязательными только для бюджетных организаций или для компаний и предприятий всех форм собственности.

О необходимости сделать длинные майские каникулы главе государства сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, рискованно допускать увеличение траффика из города в город.

Напомним, до сегодняшнего дня россияне готовились в двум группам выходных: с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая включительно. Теперь вместо шести дней на шашлыки и короткие поездки будет полноценный десятидневный отпуск.