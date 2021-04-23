Сначала деревья, а за ними и город. Бийские эсеры обеспокоены противопожарными рубками леса

Руслан Курасов Фото: Пресс-служба партии «Справедливая Россия»

МЧС потребовала от администрации Бийска провести сплошные рубки деревьев, растущих вдоль границ города, чтобы обеспечить пожарную безопасность (между деревьями и домами должно соблюдаться расстояние от 15 до 50 метров). Однако эта инициатива вызвала серьезные опасения у бийских справедливороссов.

«Под угрозой целая экосистема Бийска», – заявил депутат Думы Бийска, член фракции «Справедливая Россия» Руслан Курасов.

Эсеры считают, что во-первых, уничтожение граничащих с жильем лесов в Бийске будет незаконной, а во-вторых, приведет к экологической катастрофе.

Курасов ссылается на Лесной кодекс, который запрещает сплошные рубки в лесах, выполняющих функции защиты. А именно к этой категории и относятся указанные леса, подчеркивает депутат.

По его словам, сплошные рубки ведутся сегодня с такой скоростью, что леса не успевают восстанавливаться. Это ведет к истощению лесных ресурсов. Курасов также опасается, что противопожарные рубки могут быть лишь предлогом для незаконной заготовки леса.

Справедливоросс обратился с проблемой спасения бийских лесов к председателю комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы Николаю Николаеву. Он просит рассмотреть, насколько все-таки законны планируемые рубки, а также высказывает опасения, что сами жители города могут быть не очень-то рады такой заботе об их безопасности.

«Не исключено, что выступления общественников, а также жителей города перерастут в масштабный конфликт, что уже происходило», – напомнил Курасов.

Материал подготовлен при поддержке партии «Справедливая Россия».