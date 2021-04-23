О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Коронавирус Острая тема Выборы - 2021 Беседы с учеными Парламент Алтайского края
Коронавирус
Острая тема
Выборы - 2021
Беседы с учеными
Парламент Алтайского края

Правоохранители провели обыске в бийском центре соцобслуживания

Новости
0
Документы
ДокументыФото: pixabay.com

В комплексном центре социального обслуживания населения Бийска прошли обыски, сообщает «Бийский рабочий». Сотрудники правоохранительных органов изъяли документы ведомства.

Сессия АКЗС, Альберт Лунев

Следком завел дело против директора компании алтайского депутата Лунева

Новости

По данным издания, в краевом следкоме возбудили уголовное дело, к нему может быть причастен руководитель центра. Последние 15 лет эту должность занимает Людмила Чернова.

По словам бывшей сотрудницы, в организации действительно совершались финансовые нарушения. К примеру, были ситуации, когда работникам центра приходилось отдавать директору свои премии. Или в центре были трудоустроены люди, которые получали заработную плату, но на работе не появлялись.

О предъявленных обвинениях не сообщается. Но издание предполагает, что среди фигурантов могут оказаться известные краевые чиновники.

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (0)

1000