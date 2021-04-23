Правоохранители провели обыске в бийском центре соцобслуживания

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В комплексном центре социального обслуживания населения Бийска прошли обыски, сообщает «Бийский рабочий». Сотрудники правоохранительных органов изъяли документы ведомства.

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По данным издания, в краевом следкоме возбудили уголовное дело, к нему может быть причастен руководитель центра. Последние 15 лет эту должность занимает Людмила Чернова.

По словам бывшей сотрудницы, в организации действительно совершались финансовые нарушения. К примеру, были ситуации, когда работникам центра приходилось отдавать директору свои премии. Или в центре были трудоустроены люди, которые получали заработную плату, но на работе не появлялись.

О предъявленных обвинениях не сообщается. Но издание предполагает, что среди фигурантов могут оказаться известные краевые чиновники.