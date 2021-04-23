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Директора еще одной компании депутата Лунева обвинили в невыплате зарплаты

Новости
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Альберт Лунев
Альберт ЛуневФото: Олег Укладов

Следственный комитет завел дело о невыплате зарплаты на директора барнаульской компании «Алтай-Сдобри», принадлежащей депутату Алтайского краевого Заксобрания Альберту Луневу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, с октября по декабрь 2020 года директор не выплачивал зарплату 16 сотрудникам. Задолженность составила не менее 773 тысяч рублей.

Силовики провели обыски на предприятии и в доме директора, изъяли бухгалтерскую документацию, а также товарно-материальные ценности, на которые теперь могут наложить арест.

«Алтай-Сдобри» занимается производством кондитерских и хлебобулочных изделий. Руководителем компании, по данным «СПАРК-Интерфакс», является Никита Бернгардт. По этим же данным, у компании есть незавершенные исполнительные производства, долги по налогам, а также приостановлены операции по счетам.

Напомним, что аналогичное дело завели и на управляющего другой принадлежащей Луневу компании – «СПТК-Кондитер». Там в тот же период времени – с октября по декабрь 2020 года – зарплату не получили восемь сотрудников. Предприятие осталось должно им более 558 тысяч рублей.

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#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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