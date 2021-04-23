Барнаульской ЛДПР не согласовали первомайский автопробег

Дорожный знак «Стоп» Фото: pexels.com

Либерал-демократы отменили автопробег 1 мая в Барнауле. Власти города не согласовали мероприятие, объяснив отказ эпидемиологической ситуацией. Об этом «Политсибру» сообщили источники в партии.

Партия планировала ударить часовым автопробегом на 11 машинах по дорогам Комсомольского проспекта, улицам Шевченко, Воровского, Цеховая и другим в том районе.

Впрочем, многие полагают, что реальной причиной отмены могло стать распоряжение (не проводить никаких массовых мероприятий до 9 мая) сверху, отданное из-за недавних несанкционированных акций сторонников Алексея Навального.

То же самое распоряжение получили профсоюзы. Из-за этого, как ранее сообщал «Политсибру», Алтайский крайсовпроф отменил первомайские шествие и митинг.