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Политика с Алтая и экс-депутата Госдумы Рыжкова оштрафовали за репост новости о митинге 21 апреля

Новости
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Владимир Рыжков
Владимир РыжковФото: Олег Укладов

Хамовнический суд Москвы оштрафовал бывшего замглавы администрации Алтайского края и бывшего депутата Государственной думы Владимира Рыжкова на 20 тысяч рублей за организацию несогласованного митинга 21 апреля (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Политик сделал ретвит новости «Эха Москвы» о грядущей акции, передает ТАСС.

В сообщении, которое репостнул Рыжков, говорилось, что «штаб политика (Алексея Навального – прим.ред.) призвал выйти на акцию протеста по всей стране». Однако сам Рыжков ничего о необходимости участвовать в мероприятии не сказал, о чем он заявил в своем Twitter.

«Практически все решение построено на протоколе оперативного сотрудника Центра «Э», который абсолютно извращенно интерпретировал то, что я написал <...> Там нет ни призыва, ни организации. Я не согласен, что совершил правонарушение», – рассказал Рыжков.

При этом по протоколу, сообщает «МБХ. Медиа», Рыжков разместил пост в Telegram-канале. Однако ссылка, указанная в документе, вела на аккаунт в Twitter.

Экс-депутата Госдумы задержали 21 апреля в Москве. Он провел в отделе полиции 10 часов, после чего Рыжкова отпустили под обязательство явки в суд.

Напомним, что Владимир Рыжков является уроженцем Рубцовска, он окончил АлтГУ. Кстати, в сентябре Рыжков может пойти на выборы в Мосгордуму.

Владимир Рыжков

Бывший алтайский думец Владимир Рыжков собрался на выборы в Мосгордуму

Новости

Впрочем, в госдумовском списке «Яблока» его появление тоже не исключено

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#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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