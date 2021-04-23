Директора компании «СПТК – Кондитер» подозревают в невыплате зарплаты сотрудникам предприятия в течение нескольких месяцев. В отношении нее Следственный комитет по Алтайскому краю возбудило уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства.
Правоохранители выяснили, что в период с октября по декабрь 2020 года руководитель не выплатила зарплату восьми сотрудникам. Задолженность перед ними составила более 518 тысячи рублей.
На предприятии и в доме подозреваемой прошли обыски, следователи изъяли первичную бухгалтерскую документацию, товарно-материальные ценности. На них планируют наложить арест «в обеспечение исполнения наказания в виде штрафа».
«СПТК – Кондитер» – предприятие, которое производит кондитерские изделия длительного хранения (сухари, печенье, бисквиты). Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», совладельцем компании является депутат алтайского Заксобрания Альберт Лунев. А вот руководит предприятием Светлана Черная.
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