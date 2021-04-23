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Найденный в барнаульском парке «Юбилейный» скелет принадлежит взрослому человеку

Новости
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Скелет в парке Юбилейный
Скелет в парке ЮбилейныйФото: Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul

Скелет, который обнаружили в парке «Юбилейный» в Барнауле, принадлежит взрослому человеку. Об этом сообщает amic.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Алтайскому краю.

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Ранее некоторые СМИ со ссылкой на соцсети писали, что умерший мог быть подростком 15-17 лет. Однако теперь эта информация не подтвердилась.

Кроме того, следователи опровергли данные о том, что скелет пролежал в «Юбилейном» пять лет. Сколько точно там находилось тело, сейчас неизвестно. Чтобы выяснить это, нужно провести экспертизу.

Напомним, что человеческий скелет в парке 19 апреля нашел случайный прохожий, который возвращался с работы. У погибшего на костях не осталось тканей, а также отсутствовала часть грудной клетки. Личность мужчины пока не установлена.

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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