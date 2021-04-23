Найденный в барнаульском парке «Юбилейный» скелет принадлежит взрослому человеку

Скелет в парке Юбилейный Фото: Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul

Скелет, который обнаружили в парке «Юбилейный» в Барнауле, принадлежит взрослому человеку. Об этом сообщает amic.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Алтайскому краю.

Из окна многоэтажного дома в Барнауле выпала женщина Новости 19.04.2021 13:58

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на соцсети писали, что умерший мог быть подростком 15-17 лет. Однако теперь эта информация не подтвердилась.

Кроме того, следователи опровергли данные о том, что скелет пролежал в «Юбилейном» пять лет. Сколько точно там находилось тело, сейчас неизвестно. Чтобы выяснить это, нужно провести экспертизу.

Напомним, что человеческий скелет в парке 19 апреля нашел случайный прохожий, который возвращался с работы. У погибшего на костях не осталось тканей, а также отсутствовала часть грудной клетки. Личность мужчины пока не установлена.