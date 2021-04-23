Депутаты гордумы Барнаула отклонили предложение администрации города о выплате денег из бюджета по всем судебным решениям: на обновление и строительство ливневой канализации, ремонт дорог, расселение аварийного жилья, капремонт многоквартирных домов.
Но обвинить народных избранников в антинародном решении не получится. Само внесение такого предложения было, скорее, фиктивным и заведомо провальным. Ведь выделить пришлось бы половину бюджета – почти 7 млрд рублей. И все-таки депутаты на заседании 23 апреля поспорили о том, кто виноват и что делать.
Итак, администрация Барнаула предложила депутатам исполнить все судебные требования, которые предъявлены городу. А их сегодня 196 на 6,7 млрд рублей. Сумма в разовом исполнении непомерная.
На 2021 год в казне заложено 15 млрд рублей, около 7 млрд из них – собственные доходы, остальное – помощь из вышестоящих бюджетов. То есть, чтобы сразу рассчитаться с долгами, нужно будет отдать половину денег, на которые Барнаул должен жить целый год.
По словам спикера БГД Галины Буевич, основная часть долга – 3,1 млрд рублей – требования от прокуратуры по обновлению ливневой канализации, которая строилась в городе еще в 60-70 годах прошлого века.
«Эта проблема сложилась не сегодня и не вчера. Конечно, нам бы хотелось, чтобы сточные воды были чистыми и мы свой город не засоряли. Но для этого нужно построить шесть очистных сооружений, новые ливневые канализации. Из бюджета города сделать этого невозможно, иначе мы приостановим все остальные обязательства, которые есть у Барнаула», – сказала она.
И добавила, что решить ситуацию с ливневками без помощи федерального бюджета никак не получится.
Второй пункт по обязательствам – дороги. Более 1,3 млрд рублей город должен на строительство проездов в поселках Лесной, Научный городок. А также дороги, газ и прочую инфраструктуру в Бельмесево, где землю получили многодетные семьи.
«Но сегодня изъять у города даже эти 1,3 млрд рублей не представляется возможным», – отметила Буевич.
Он подчеркнула, что город старается не копить долги еще больше. В 2020 году из 599 новых исковых требований исполнили 593. И если в 2018 году на это потратили 225 млн, то в 2020-м уже 385 млн. Добавим, что каждый год за неисполнение город вынужден платить еще и штраф и пени в районе 13 млн рублей.
«Мы понимаем всю важность и ответственность, но если мы примем это проект, мы не просто остановим развитие города, а фактически парализуем его», – аргументировал отказ думы зампред комитета БГД по бюджету Юрий Ряполов.
А глава фракции «Единая Россия» Вячеслав Перерядов добавил, что власти города надо попытаться попасть в программу инфраструктурных проектов, которые анонсировал президент Владимир Путин во время послания парламенту.
Глава фракции «Справедливая Россия» Оксана Молодых заявила, что эсеры воздержатся от голосования: они понимают, что сразу найти почти 7 млрд нереально, ибо «исполнение в этом варианте приведет к смерти города».
«Но и темпы исполнения должны быть интенсивнее. Например, капитальный ремонт многоквартирных домов по суду еще 2014 года так и не был проведен. И подобное бессилие обесценивает обязательность исполнения судебных решений и оставляет людей зависать в такой ситуации», – сказала депутат.
Депутат-коммунист Елена Хрусталева высказалась намного жестче коллеги. И по традиции зашла издалека. Сначала припомнила современным российским политикам участившийся вербальный камбэк в счастливое государство (СССР, если кто не понял), в котором «уважали труд простого человек, бесплатно давали квартиры, были минимальные тарифы на электроэнергию и коммунальные услуги, а проезд в троллейбусе стоил 4 копейки».
А потом задала риторический вопрос: а что теперь. И ответила на него: теперь в городе «демографическая катастрофа, кладбище заводов в промышленной зоне, самые низкие зарплаты».
«И самое главное – миллиардные долги перед жителями, которые только растут. В 2020 году было чуть более 6 млрд, в 2021 – уже почти 6,7 млрд. Если и дальше будем двигаться такими темпами, то долги не будут погашены никогда. Не получат жилье дети-сироты, молодые семьи, не будут переселены жители 150 аварийных домов, сточные воды будут продолжать топить улицу Песчаная, вредные отходы будут загрязнять Обь и Барнаулку», – отчитала собравшихся Хрусталева.
Она упрекнула власти за предложение забрать деньги на погашение долгов за счет социальной сферы, так как «других денег якобы нет».
«Но не дадут этого сделать народные избранники, даже вступая в противоречие с решениями суда, хотя принцип исполнимости является конституционным, а вступившие в силу решения суда – обязательными. При таком подходе они, также как и администрация, имея заранее спрогнозированный результат, самоустраняются от решения этой проблемы. Долг копится и ждет такого же решения в следующем году», – заявила коммунистка.
Депутаты, по ее мнению, не стоят на стороне народа и должны прекратить устраивать фарс. А мэрия прячется за решениями депутатов и не достаточно убедительно просит эти деньги у правительства региона.
Депутат-единоросс Иван Огнев коротко и емко парировал – избирателям КПРФ надо крепко подумать над крайне безответственным предложением партии. И там и закончили.
а вот, например, Алтайский край как регион, из своего бюджета, который состоит по большей части из налогов поступающих из Барнаула, может вернуть хоть чуть-чуть в город? Ну вот те же 6 миллиардов на погашение долгов, например. Помним, что из налогов, собранных в городе Барнауле 54% уходят в Алтайский край, 35% в Москву, и только 11% остаётся собственно у нас. Нехитрая математика. Налогов в городе на бюджет собирается 5 миллиардов, это 11%, а 100% - это 45,5 миллиардов, из которых половина - уходит в регион. Бюджет Алтайского края (от налогов, без дотаций из федерации) - 56 миллиардов. Делим. 22,75/56=0,4. 40% ВСЕГО налогового бюджета Алтайского края - это Барнаул. И почему бы им не вернуть городу совсем немного на погашение долгов?
какое развитие Барнаула? Развитие в крае возможно в Новоалтайске , Заринске . , Змеиногорске и Белокурихе