Смерть города. Депутаты Барнаула не стали выделять полбюджета на ливневки, дороги и жилье

Аварийный дом в Барнауле Фото: Олег Укладов

Депутаты гордумы Барнаула отклонили предложение администрации города о выплате денег из бюджета по всем судебным решениям: на обновление и строительство ливневой канализации, ремонт дорог, расселение аварийного жилья, капремонт многоквартирных домов.

Но обвинить народных избранников в антинародном решении не получится. Само внесение такого предложения было, скорее, фиктивным и заведомо провальным. Ведь выделить пришлось бы половину бюджета – почти 7 млрд рублей. И все-таки депутаты на заседании 23 апреля поспорили о том, кто виноват и что делать.

И хочется, и колется

Итак, администрация Барнаула предложила депутатам исполнить все судебные требования, которые предъявлены городу. А их сегодня 196 на 6,7 млрд рублей. Сумма в разовом исполнении непомерная.

На 2021 год в казне заложено 15 млрд рублей, около 7 млрд из них – собственные доходы, остальное – помощь из вышестоящих бюджетов. То есть, чтобы сразу рассчитаться с долгами, нужно будет отдать половину денег, на которые Барнаул должен жить целый год.

По словам спикера БГД Галины Буевич, основная часть долга – 3,1 млрд рублей – требования от прокуратуры по обновлению ливневой канализации, которая строилась в городе еще в 60-70 годах прошлого века.

«Эта проблема сложилась не сегодня и не вчера. Конечно, нам бы хотелось, чтобы сточные воды были чистыми и мы свой город не засоряли. Но для этого нужно построить шесть очистных сооружений, новые ливневые канализации. Из бюджета города сделать этого невозможно, иначе мы приостановим все остальные обязательства, которые есть у Барнаула», – сказала она.

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И добавила, что решить ситуацию с ливневками без помощи федерального бюджета никак не получится.

Второй пункт по обязательствам – дороги. Более 1,3 млрд рублей город должен на строительство проездов в поселках Лесной, Научный городок. А также дороги, газ и прочую инфраструктуру в Бельмесево, где землю получили многодетные семьи.

«Но сегодня изъять у города даже эти 1,3 млрд рублей не представляется возможным», – отметила Буевич.

Он подчеркнула, что город старается не копить долги еще больше. В 2020 году из 599 новых исковых требований исполнили 593. И если в 2018 году на это потратили 225 млн, то в 2020-м уже 385 млн. Добавим, что каждый год за неисполнение город вынужден платить еще и штраф и пени в районе 13 млн рублей.

«Мы понимаем всю важность и ответственность, но если мы примем это проект, мы не просто остановим развитие города, а фактически парализуем его», – аргументировал отказ думы зампред комитета БГД по бюджету Юрий Ряполов.

А глава фракции «Единая Россия» Вячеслав Перерядов добавил, что власти города надо попытаться попасть в программу инфраструктурных проектов, которые анонсировал президент Владимир Путин во время послания парламенту.

«Прекратите устраивать фарс»

Глава фракции «Справедливая Россия» Оксана Молодых заявила, что эсеры воздержатся от голосования: они понимают, что сразу найти почти 7 млрд нереально, ибо «исполнение в этом варианте приведет к смерти города».

«Но и темпы исполнения должны быть интенсивнее. Например, капитальный ремонт многоквартирных домов по суду еще 2014 года так и не был проведен. И подобное бессилие обесценивает обязательность исполнения судебных решений и оставляет людей зависать в такой ситуации», – сказала депутат.

Депутат-коммунист Елена Хрусталева высказалась намного жестче коллеги. И по традиции зашла издалека. Сначала припомнила современным российским политикам участившийся вербальный камбэк в счастливое государство (СССР, если кто не понял), в котором «уважали труд простого человек, бесплатно давали квартиры, были минимальные тарифы на электроэнергию и коммунальные услуги, а проезд в троллейбусе стоил 4 копейки».

А потом задала риторический вопрос: а что теперь. И ответила на него: теперь в городе «демографическая катастрофа, кладбище заводов в промышленной зоне, самые низкие зарплаты».

«И самое главное – миллиардные долги перед жителями, которые только растут. В 2020 году было чуть более 6 млрд, в 2021 – уже почти 6,7 млрд. Если и дальше будем двигаться такими темпами, то долги не будут погашены никогда. Не получат жилье дети-сироты, молодые семьи, не будут переселены жители 150 аварийных домов, сточные воды будут продолжать топить улицу Песчаная, вредные отходы будут загрязнять Обь и Барнаулку», – отчитала собравшихся Хрусталева.

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Она упрекнула власти за предложение забрать деньги на погашение долгов за счет социальной сферы, так как «других денег якобы нет».

«Но не дадут этого сделать народные избранники, даже вступая в противоречие с решениями суда, хотя принцип исполнимости является конституционным, а вступившие в силу решения суда – обязательными. При таком подходе они, также как и администрация, имея заранее спрогнозированный результат, самоустраняются от решения этой проблемы. Долг копится и ждет такого же решения в следующем году», – заявила коммунистка.

Депутаты, по ее мнению, не стоят на стороне народа и должны прекратить устраивать фарс. А мэрия прячется за решениями депутатов и не достаточно убедительно просит эти деньги у правительства региона.

Депутат-единоросс Иван Огнев коротко и емко парировал – избирателям КПРФ надо крепко подумать над крайне безответственным предложением партии. И там и закончили.