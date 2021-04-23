Застройщику не разрешили возводить 82-метровую высотку за «Сити-Центром» в Барнауле

Администрация Барнаула не разрешила построить 82-метровый жилой дом на улице Партизанской, 175 и «выходить» за пределы плотности застройки. Соответствующее постановление опубликовали на официальном сайте мэрии.
Напомним, компания «Главалтайстрой», которая входит в ГК «Союз», планирует возвести здесь жилой комплекс на 257 квартир, который состоит из двух башен 18 и 25 этажей. На самой высокой блок-секции даже запроектировали двухуровневую семикомнатную квартиру.
Однако 25 марта члены градосовета «разнесли» представленный проект, потому что его авторы превысили допустимые показатели. В частности, 25-этажная блок-секция должна была быть высотой 82 метра, а по генплану в Барнауле дома могут быть максимум 75 метров. Архитекторов также смутила плотность застройки, которая, по их мнению, преувеличена: дом слишком большой для этой площадки.
А потому проект отклонили и отправили на доработку. После этого компания обратилась в администрацию города с просьбой разрешить им возводить здание выше и шире, чем это позволяют нормы. В частности, они попросили увеличить процент застройки с 60 до 65,6, и разрешить строить блок-секции до 82 метров.
Но заместитель главы Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Андрей Федоров отказал застройщику в этой просьбе. И сослался на то, что предложение не соответствует документам территориального планирования и градостроительного зонирования. А потому проектировщикам все-таки придется снизить этажность и уменьшить габариты зданий.
У высотного строительства есть и преимущества, и недостатки. Но будущее, однозначно, за ним