Застройщику не разрешили возводить 82-метровую высотку за «Сити-Центром» в Барнауле

Проект дома на Партизанской, 175 Фото: Скрин эскиза «Барнаулгражданпроект»

Администрация Барнаула не разрешила построить 82-метровый жилой дом на улице Партизанской, 175 и «выходить» за пределы плотности застройки. Соответствующее постановление опубликовали на официальном сайте мэрии.

Жилой комплекс с двумя высотками собираются построить за «Сити-центром» в Барнауле Новости 26.03.2021 10:10

Напомним, компания «Главалтайстрой», которая входит в ГК «Союз», планирует возвести здесь жилой комплекс на 257 квартир, который состоит из двух башен 18 и 25 этажей. На самой высокой блок-секции даже запроектировали двухуровневую семикомнатную квартиру.

Однако 25 марта члены градосовета «разнесли» представленный проект, потому что его авторы превысили допустимые показатели. В частности, 25-этажная блок-секция должна была быть высотой 82 метра, а по генплану в Барнауле дома могут быть максимум 75 метров. Архитекторов также смутила плотность застройки, которая, по их мнению, преувеличена: дом слишком большой для этой площадки.

А потому проект отклонили и отправили на доработку. После этого компания обратилась в администрацию города с просьбой разрешить им возводить здание выше и шире, чем это позволяют нормы. В частности, они попросили увеличить процент застройки с 60 до 65,6, и разрешить строить блок-секции до 82 метров.

Но заместитель главы Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Андрей Федоров отказал застройщику в этой просьбе. И сослался на то, что предложение не соответствует документам территориального планирования и градостроительного зонирования. А потому проектировщикам все-таки придется снизить этажность и уменьшить габариты зданий.