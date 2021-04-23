Отчеты о доходах и ядовитые отходы: события Алтайского края за неделю

Доходы Фото: pixabay.com

Эту неделю в Алтайском крае можно было назвать финансово-политической. Жители региона выслушали послание президента Федеральному собранию и узнали, сколько зарабатывает глава государства, а вместе с ним губернатор края, алтайские депутаты Госдумы и сенаторы. Кроме того, в краевой столице произошел незаконный митинг, и сошел с рельсов еще один трамвай. Обо всем этом – в хронике «Политсибру».

Послание и доходы Путина

В этом году в своем послании президент упомянул Алтай в контексте поддержки российского туризма. Политики региона, разумеется, смотрели послание, и высказались о том, какое впечатление оно на них произвело. «Единая Россия» традиционно всем довольна, оппозиционеры традиционно ожидали большего.

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Кроме того, Путин опубликовал и свои доходы, которые снова оказались довольно скромными.

Доходы губернатора и депутатов

В 2020 году глава региона Виктор Томенко заработал 8,5 млн рублей. 4 миллиона из них он получил от продажи автомобиля. А вот сенатор и экс-губернатор Александр Карлин заработал за 2020 год 8 млн. Среди депутатов Госдумы от Алтайского края доходы очень и очень варьируются.

Незаконный митинг

1 апреля в центре Барнаула прошел несанкционированный митинг в поддержку российского оппозиционера Алексей Навального. По официальным данным, там присутствовало порядка 150 человек. СМИ сообщают о 35 задержанных.

Край «экономит» деньги на жилье для сирот

Власти региона не освоили более 68% выделенных на обеспечение сирот жильем денег. В соседней Республике Алтай не потратили 66% средств. Обеспеченность квартирами этой категории граждан в обоих регионах только 5%. Теперь деньги придется вернуть в федеральный бюджет. А бывшим начальником Регионального жилищного управления. которое и занималось обеспечением жильем, заинтересовались следователи.

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Суд оставил Штань в СИЗО

Алтайский краевой суд оставил экс-представителя губернатора в краевом парламенте Стеллу Штань под стражей. Решение было принято 20 апреля.

Напомним, что бывшую чиновницу обвиняют в мошенничестве. По данным следствия, в 2015 году она помогла оформить поддельные документы купли-продажи помещения под частный детский сад в Барнауле, чтобы получить компенсацию из бюджета.

Режим повышенной готовности ввели на 11 аварийных домах

Продолжается и история с ветхими домами в Барнауле. В границах придомовых территорий 11 домов введен режим повышенной готовности в связи с их аварийным состоянием. А барнаульские общественники даже собираются провести митинг, посвященный проблеме старого жилья.

Оба аварийных дома, привлекших к проблеме внимание, власти уже готовятся расселить.

Минздрав опроверг слухи о закрытии больниц

В регионе в процессе модернизации первичного звена не только ничего не закроют, но еще и создадут 130 новых медицинских объектов. Об этом Дмитрий Попов сообщил в ходе своей пресс-конференции. Кроме того, он прокомментировал активное участие врачей в будущих выборах.

Умер бывший замгубернатора

Алтайский политик Иван Шефер скончался в Барнауле на 67-м году жизни. В 1991−1992 годах он занимал пост вице-губернатора при Владимире Райфикеште, и отвечал за социальную сферу. В 2004-2008 годах Шефер был депутатом барнаульской городской думы.

Работника промпредприятия будут судить за загрязнение природы

Барнаулец с помощью организации-подрядчика выкопал котлован, где захоронил различные отходы производства: нефтепродукты, а также бензапирен и даже мышьяк. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Горэлектротранс объяснил сходы трамваем с рельсов

Специалисты «Горэлектротранса» обследовали проблемный участок трамвайных путей в районе площади Октября и выявили серьезный износ. Дефектный участок заменили. Впрочем, 23 апреля на другом участке произошел новый инцидент.