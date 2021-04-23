Четвертый аэропорт появится в Республике Алтай

Земля для нового аэропорта в Улаганском районе Фото: официальная страница Владимира Челчушева во Вконтакте

Новый аэропорт построят в Улаганском районе Республики Алтай. Под взлетную полосу выделили 16,4 гектара. Об этом сообщил глава Улаганского района Владимир Челчушев на своей странице в Instagram.

Поручение по строительству нового аэропорта и выделению на него денег дал глава республики Олег Хорохордин. Земельный участок под взлетную полосу располагается вдоль дороги Акташ-Улаган-Балыктуюль.

Сейчас управление капитального строительства готовит аукционную документацию для разработки сметы.

«Надеемся, что в скором будущем для наших жителей будут доступны авиарейсы Улаган-Горно-Алтайск», – написал Челчушев на своей странице.

Аэропорт в Улаганском районе станет четвертым в регионе. Сейчас в Республике Алтай «воздушные гавани» есть в Горно-Алтайске, Усть-Коксе и Кош-Агаче.