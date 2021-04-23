«Живем словно в Лихтенштейне». Застройщик и барнаульцы с Гущина так и не сумели договориться

Рабочее совещание на тему строительства дома на Гущина Фото: Антон Дегтярев

Жители домов 150/3 и 150/4 на улице Гущина и представители компании «Регионстрой» не нашли компромисса по поводу строительства новой многоэтажки между двумя зданиями. Простого выхода из ситуации нет. К такому выводу пришли участники дискуссии с участием общественников и чиновников, которую организовал Общероссийский народный фронт.

Не будет солнца, проезда и парковок

Претензий у жители домов несколько. Во-первых, они считают, что новое девятиэтажное здание будет находиться слишком близко и затенять их дома. Однако застройщик сразу сказал, что это не так. Проект выполнен по нормативам.

«Нарушений по инсоляции здесь точно нет. Что касается соседних зданий, то данная девятиэтажка не участвует в расчете соседних домов никак, они сами себя затеняют», – отметил главный инженер проектов «Регионстроя» Евгений Головачев.

Вторая претензия касается проезда машин скорой помощи и пожарных к дому, который будет ограничен после появления нежелательного «соседа».

Однако председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Антон Воробьев считает, что люди сами заставляют улицы машинами, а проехать там на самом деле можно.

Рабочее совещание на тему строительства дома на Гущина Фото: Антон Дегтярев

В-третьих, активисты заявили, что застройщик их домов (оба здания построены всего несколько лет назад) вообще-то обещал совсем другие условия – парковка, зеленая зона и так далее. Но ничего это они так и не дождались. Власти объяснили, что это была всего лишь реклама, которая часто отличается от действительности.

А вот на четвертый пункт «забастовочной программы» представители мэрии и застройщика ответить не смогли. Жители недовольны тем, что им придется каждый день смотреть в стену. Евгений Головачев заявил, что они и так глядят в стену другого дома, что стоит дальше. Но люди этим ответом остались недовольны, ведь стена стене рознь – одно дело каменная глыба в 50 метров от окна, а другое – в 10.

Сделайте хоть что-то

Жильцы предложили несколько вариантов решения проблемы. Впрочем, все они были утопическими.

Первый вариант – обмен земли. То есть город должен изъять участок у застройщика под муниципальные нужды и дать ему землю в другом месте. Но Антон Воробьев отметил, что так не получится. Чтобы «отнять» кусок территории нужно, чтобы земля была предназначена для объектов местного значения. А для этого придется менять генеральный план города. Это долго и долго (минимум два года).

«Процедуру обмена земельного участка осуществить невозможно. Нет для этого правовых оснований. Нужд городских здесь нет», – заявил Антон Воробьев.

Забрать землю у застройщика можно для строительства дорог и инженерных сетей, однако ни то, ни другое власти там прокладывать не собирались и не собираются.

На все эти аргументы жильцы отвечают одно – «закон против нас», а чиновники говорят, что ничего поменять не могут. Алтайский край установил такие нормативы, дом им соответствует, а значит и придраться не к чему.

Рабочее совещание на тему строительства дома на Гущина Фото: Антон Дегтярев

К тому же в собственность застройщику нельзя просто так отдать участок. Он должен будет приобрести его на публичных торгах. А там вопрос цены – это главное. Кто больше заплатит – того и земля. В этом случае компания может понести серьезные убытки.

Другой вариант, который предложили жильцы, – передвинуть девятиэтажку. Однако сделать это тоже очень трудно, а то и вовсе нереально.

Тут, говорит руководитель краевой градостроительной инспекции Виктор Четошников, необходимо снова изменить генеральный план (а именно – зеленые зоны). Кроме того, в этом случае потребуется «прирезать» дополнительную землю к участку, которым владеет «Регионстрой». А это – снова аукцион, на который могут прийти и рейдеры.

Данный вариант директор «Регионстроя» Сергей Калмыков пообещал проработать, но и власти, и представители ОНФ признали, что это «что-то из области фантастики». Евгений Головачев тоже говорит: дом никуда выдвинуть фактически невозможно.

Реальный способ прекратить строительство – выкупить участок у собственника. Однако таких денег у жильцов, конечно, нет. Да и договориться два дома вряд ли смогут. Кто-то явно не захочет платить.

При этом застройщик не выступает против жителей. Они готовы установить во дворе освещение, сделать парковку (в том числе – подземную) и детскую площадку. Однако это тоже нравится не всем. Часть жителей считает, что огни будут светить им в глаза.

Остается судится. Только есть ли в этом смысл?

Единственное решение спора – через суд. Сейчас застройщик каждый день терпит убытки, и если недовольные жители проиграют дело, то должны будут выплатить компании деньги.

«Вопрос не про нажиться в случае выигрыша, а не помереть с голоду», – рассказал Сергей Калмыков.

Впрочем, процесс вообще может не состояться. Сейчас жители запросили экспертизу, и по ее результатам они будут решать, подавать ли иск или нет. Если же нарушений не будет, то жительница дома на Гущина 150/4 Елена Исаева пообещала лично извиниться перед директором «Регионстроя» Сергеем Калмыковым.

В любом случае выиграть судебный процесс активистам будет сложно. Документы не собраны, собрание собственников не проходило, хотя изначально застройщик установил срок – до 15 мая. Теперь по просьбе жильцов его продлили до 25 мая. До этого времени строительство будет заморожено. Кстати, строительная компания обещает помочь собственникам подать иск.

Рабочее совещание на тему строительства дома на Гущина Фото: Антон Дегтярев

Все на митинг

Жители дома под руководством общественника Юрия Красильникова собираются провести митинг в воскресенье, 25 апреля в 12 часов утра на площади Мира. Власти города согласовали мероприятие.

«Митинг нужен, чтобы нас услышали. Мы будем высказывать мнение по поводу неразумной градостроительной политики в городе», – рассказал Красильников.

На очередной встрече компромисса жители не достигли ни с застройщиком, ни с властью. Все понимают недовольство людей, однако сделать ничего с домом, кажется, уже не возможно. Если все нормативы действительно соблюдены, то разговоры и возмущения не имеют смысла.

Дальше будет еще хуже

Но проблема шире истории с улицы Гущина – практика, когда дома будут ставить впритирку друг к другу, может скоро стать нормой. Так что земельных споров станет еще больше.

«С точки зрения градостроительных норм есть сложности, у меня создается впечатление, что мы живем в Лихтенштейне», – подытожил руководитель исполкома алтайского ОНФ Сергей Войтюк.

Напомним, что о бунте жителей домов 150/3 и 150/4 на улице Гущина стало известно в середине апреля. Активисты даже обратились за помощью к губернатору Алтайского края Виктору Томенко. 600 человек попросили остановить строительство девятиэтажки.

Ранее администрация Ленинского района вместе с комитетом по строительству барнаульской мэрии встретилась с возмущенными жильцами. Встреча закончилась решением о приостановке строительства.