Стало известно, кто из правительства Республики Алтай заработал в ковидный год больше всех

Деньги Фото: pixabay.com

Самый высокий доход в правительстве Республики Алтай в 2020 году задекларировала заместитель председателя кабмина и полномочный представителя главы региона в Москве Ирина Лозовая. Ее доход составил 6 млн рублей. Такие данные содержатся в сведениях о доходах, расходах и имуществе, опубликованных на сайте республиканского правительства.

В индивидуальной собственности у Лозовой числятся три земельных участка для подсобного хозяйства (два из них 1000 кв. м и один 2,7 тысячи кв. м), жилой дом на 54 квадрата, квартира на 98,9 квадратов. Также ей принадлежит половина доли в жилом доме и гараже.

Ее супруг заработал за 2020 год почти 1,6 млн рублей, он владеет квартирами на 38,7 кв. м и 47,4 кв. м, двумя земельными участками (19 кв. м и 1,5 тысячи кв. м) и гаражом. В их семье есть два автомобиля Toyota Highlander и Kia Soul (PS).

Меньше всех в правительстве региона заработал первый вице-премьер Эжер Ялбаков. Его доход за 2020-й – 1,5 млн рублей, а у его жены – 587 тысяч рублей. Квартиры или дома в индивидуальной собственности у него нет, зато он владеет долей земельного участка на 853 кв. м. А в пользовании имеет приусадебный участок, территорию под подсобное хозяйство и две квартиры 59,6 и 57,4 кв.м. Машины нет.

А кто еще?

Министр культуры Ольга Антарадонова заработала за год почти 2,6 млн рублей, а ее муж – 1,4 млн рублей. В индивидуальной собственности у нее числится дом на 119,5 кв. м и земельный участок площадью 796 кв. м. В семье есть автомобиль Lexus RX350.



заработала за год почти 2,6 млн рублей, а ее муж – 1,4 млн рублей. В индивидуальной собственности у нее числится дом на 119,5 кв. м и земельный участок площадью 796 кв. м. В семье есть автомобиль Lexus RX350. Вице-премьер, министр финансов Ольга Завьялова заработала 3,1 млн рублей. Из недвижимости у нее есть дом на 15 кв. м, а в пользовании дом на 128 кв. м и два земельных участка. Машины нет.



заработала 3,1 млн рублей. Из недвижимости у нее есть дом на 15 кв. м, а в пользовании дом на 128 кв. м и два земельных участка. Машины нет. И.о. заместителя председателя республиканского правительства Динара Култуева заработала 1,6 млн рублей, ее муж – почти 1 млн рублей. У них есть квартира площадью 53,1 кв. м. Автомобиля нет.



заработала 1,6 млн рублей, ее муж – почти 1 млн рублей. У них есть квартира площадью 53,1 кв. м. Автомобиля нет. Заместитель председателя правительства Михаил Маргачев заработал 2,1 млн рублей, а его жена – 418,7 тысяч рублей. У семьи есть земельный участок на 900 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства и квартира площадью 57,9 кв. м. А также автомобиль Toyota Nadia.



заработал 2,1 млн рублей, а его жена – 418,7 тысяч рублей. У семьи есть земельный участок на 900 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства и квартира площадью 57,9 кв. м. А также автомобиль Toyota Nadia. Зампред правительства Виталий Махалов – 2,6 млн рублей, а его жена – 110,5 тысяч рублей. Собственной недвижимости нет, в пользовании две квартиры. Есть автомобили Ford Scorpio, BMW X6 xDrive 350i и снегоболотоход Can-Am Outlander MAX 850EFI.



– 2,6 млн рублей, а его жена – 110,5 тысяч рублей. Собственной недвижимости нет, в пользовании две квартиры. Есть автомобили Ford Scorpio, BMW X6 xDrive 350i и снегоболотоход Can-Am Outlander MAX 850EFI. Министр природных ресурсов, экологии и туризма Екатерина Поварова заработала 2,2 млн рублей. У нее в собственности есть четыре квартиры (от 36 до 189,2 квадратов), пять паркингов и два авто: Porsche Macan и BMW 650i xDrive.



заработала 2,2 млн рублей. У нее в собственности есть четыре квартиры (от 36 до 189,2 квадратов), пять паркингов и два авто: Porsche Macan и BMW 650i xDrive. Министр образования и науки Ольга Саврасова заработала 2,4 млн рублей, ее муж – 1 млн рублей. Своей недвижимости у них нет, но в пользовании находятся два жилых дома и два земельных участка. Ездят на Toyota Land Cruiser Prado.



заработала 2,4 млн рублей, ее муж – 1 млн рублей. Своей недвижимости у них нет, но в пользовании находятся два жилых дома и два земельных участка. Ездят на Toyota Land Cruiser Prado. И.о. министра цифрового развития Николай Степанов заработал 2,2 млн рублей, его жена – 4,6 млн рублей. В собственности у него дом 70 кв. м и земельный участок на 1206 кв. м. А у жены есть своя квартира на 119 кв. м и доля в квартире на 35,9 кв. м. У министра есть «ВАЗ-21063», а у его жены – Toyota RAV4.



заработал 2,2 млн рублей, его жена – 4,6 млн рублей. В собственности у него дом 70 кв. м и земельный участок на 1206 кв. м. А у жены есть своя квартира на 119 кв. м и доля в квартире на 35,9 кв. м. У министра есть «ВАЗ-21063», а у его жены – Toyota RAV4. Министр труда, социального развития и занятости населения Адар Сумин заработал почти 2,6 млн рублей, а его жена – 1 рубль и 16 копеек. У каждого есть своя недвижимость: по земельному участку и жилому дому. Чета Суминых ездит на Citroen C3 Picasso, Audi Q5 и Иж 2141.



заработал почти 2,6 млн рублей, а его жена – 1 рубль и 16 копеек. У каждого есть своя недвижимость: по земельному участку и жилому дому. Чета Суминых ездит на Citroen C3 Picasso, Audi Q5 и Иж 2141. Министр экономического развития Вячеслав Тупикин заработал за год 2,6 млн рублей, а его супруга – 221,9 тысяч рублей. У него недвижимости нет, а у жены есть дом на 103,5 кв. м, два земельных участка. В пользовании министра квартира и два гаражных бокса. В семье есть автомобиль Volkswagen Golf Plus.



заработал за год 2,6 млн рублей, а его супруга – 221,9 тысяч рублей. У него недвижимости нет, а у жены есть дом на 103,5 кв. м, два земельных участка. В пользовании министра квартира и два гаражных бокса. В семье есть автомобиль Volkswagen Golf Plus. Министр сельского хозяйства региона Андрей Цыгулев заработал почти 3,8 млн рублей, а его жена – 534,3 тысячи рублей. В собственности у них квартира на 112,5 кв. м и земельный участок на 1325 кв. м, есть два «УАЗа» и Honda Civic.



А вот сколько заработал глава республики Олег Хорохордин, пока неизвестно. Он еще не опубликовал свою доходную декларацию.

Напомним, доход губернатора Алтайского края Виктора Томенко за 2020 год составил 8,5 млн рублей. Из этой суммы 3,5 млн рублей – доход от работы в правительстве края. А около 4 млн рублей – от продажи автомобиля.