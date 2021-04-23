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Очередная авария с трамваями произошла в Барнауле

Новости
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Трамвай запутался в проводах
Трамвай запутался в проводахФото: vk.com/incident22

22 апреля в Барнауле на малаховском кольце трамвай запутался в проводах. Об этом сообщили в сообществе «Инцидент Барнаул».

Трамвай

«Горэлектротранс» выяснил, почему в Барнауле на одном участке трижды сходили с рельсов трамваи

Новости

Это произошло примерно в 19 часов на пересечении улиц Малахова и Антона Петрова. На несколько минут движение транспорта было остановлено.

По словам одного из подписчиков, который представился машинистом электровоза, подобная ситуация довольно обычная. Причина случившегося может быть в угольной вставке или полозе, которые пришли в негодность.

В сообществе «Барнаул22» горожане отметили, что «еще два года назад все трамваи ходили нормально». А сегодня ждать транспорт приходится дольше и он «постоянно ломается».

Напомним, в апреле в Барнауле произошла череда аварий с трамваями. Так, только на площади Октября вагоны трижды сходили с рельсов. После случившегося, сотрудники «Горэлектротранса» обследовали этот участок путей, выявили износ и заменили дефектный рельс.

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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