Очередная авария с трамваями произошла в Барнауле

22 апреля в Барнауле на малаховском кольце трамвай запутался в проводах. Об этом сообщили в сообществе «Инцидент Барнаул».
Это произошло примерно в 19 часов на пересечении улиц Малахова и Антона Петрова. На несколько минут движение транспорта было остановлено.
По словам одного из подписчиков, который представился машинистом электровоза, подобная ситуация довольно обычная. Причина случившегося может быть в угольной вставке или полозе, которые пришли в негодность.
В сообществе «Барнаул22» горожане отметили, что «еще два года назад все трамваи ходили нормально». А сегодня ждать транспорт приходится дольше и он «постоянно ломается».
Напомним, в апреле в Барнауле произошла череда аварий с трамваями. Так, только на площади Октября вагоны трижды сходили с рельсов. После случившегося, сотрудники «Горэлектротранса» обследовали этот участок путей, выявили износ и заменили дефектный рельс.